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Доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире, заявил инвестор - РИА Новости, 17.05.2023
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03:10 17.05.2023 (обновлено: 11:07 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/dollar-1872285496.html
Доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире, заявил инвестор
Доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире, заявил инвестор - РИА Новости, 17.05.2023
Доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире, заявил инвестор
Американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку США стали самым большим должником в мире, заявил в интервью РИА Новости известный инвестор РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T03:10
2023-05-17T11:07
сша
америка
джим роджерс
в мире
доллар
экономика
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку США стали самым большим должником в мире, заявил в интервью РИА Новости известный инвестор Джим Роджерс. Он напомнил, что международная валюта должна обладать абсолютно нейтральным статусом.Любой может использовать ее для любых целей, для чего угодно. Но сейчас Вашингтон меняет правила игры, и если они разозлятся на вас, они могут вас отключить", — добавил собеседник агентства.По словам инвестора, сегодня даже дружественные США страны допускают возможность попадания под подобные рестрикции.Роджерс полагает, что на сегодняшний день в мире пока не нашлось равнозначной замены или хотя бы конкурента доллару США. Как полагает инвестор, на такую роль мог бы претендовать китайский юань, но это не полностью свободно конвертируемая валюта. "Таким образом, я не знаю, что это будет, но мир движется. Многие из друзей Америки пытаются найти что-то, что будет конкурировать с долларом и в конечно счете заменит его. Это произойдет. Это всегда происходило. И время Америки подойдет к концу", — предположил собеседник агентства.Того же самого следует ожидать и от ее валюты, заключил Роджерс.
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сша, америка, джим роджерс, в мире, доллар, экономика
США, Америка, Джим Роджерс, В мире, Доллар, Экономика
Доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире, заявил инвестор

Инвестор Роджерс: доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку США стали самым большим должником в мире, заявил в интервью РИА Новости известный инвестор Джим Роджерс.
«

"Люди начинают отказываться от использования доллара, в частности потому что США являются крупнейшей страной-должником в истории. Многие начинают задумываться над тем, хотят ли они использовать эту валюту, поскольку у нее могут возникнуть проблемы в будущем", — отметил Роджерс.

Он напомнил, что международная валюта должна обладать абсолютно нейтральным статусом.
Любой может использовать ее для любых целей, для чего угодно. Но сейчас Вашингтон меняет правила игры, и если они разозлятся на вас, они могут вас отключить", — добавил собеседник агентства.
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По словам инвестора, сегодня даже дружественные США страны допускают возможность попадания под подобные рестрикции.
«
"Поэтому, теперь многие среди друзей Америки ищут что-то, что могло бы конкурировать с долларом. И этот процесс ускоряется, поскольку многие партнеры США беспокоятся о том, что с ними может что-то случиться", — указал он.
Роджерс полагает, что на сегодняшний день в мире пока не нашлось равнозначной замены или хотя бы конкурента доллару США. Как полагает инвестор, на такую роль мог бы претендовать китайский юань, но это не полностью свободно конвертируемая валюта.
"Таким образом, я не знаю, что это будет, но мир движется. Многие из друзей Америки пытаются найти что-то, что будет конкурировать с долларом и в конечно счете заменит его. Это произойдет. Это всегда происходило. И время Америки подойдет к концу", — предположил собеседник агентства.
Того же самого следует ожидать и от ее валюты, заключил Роджерс.
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