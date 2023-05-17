https://ria.ru/20230517/dollar-1872285496.html

Доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире, заявил инвестор

Доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире, заявил инвестор - РИА Новости, 17.05.2023

Доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире, заявил инвестор

Американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку США стали самым большим должником в мире, заявил в интервью РИА Новости известный инвестор РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T03:10

2023-05-17T03:10

2023-05-17T11:07

сша

америка

джим роджерс

в мире

доллар

экономика

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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку США стали самым большим должником в мире, заявил в интервью РИА Новости известный инвестор Джим Роджерс. Он напомнил, что международная валюта должна обладать абсолютно нейтральным статусом.Любой может использовать ее для любых целей, для чего угодно. Но сейчас Вашингтон меняет правила игры, и если они разозлятся на вас, они могут вас отключить", — добавил собеседник агентства.По словам инвестора, сегодня даже дружественные США страны допускают возможность попадания под подобные рестрикции.Роджерс полагает, что на сегодняшний день в мире пока не нашлось равнозначной замены или хотя бы конкурента доллару США. Как полагает инвестор, на такую роль мог бы претендовать китайский юань, но это не полностью свободно конвертируемая валюта. "Таким образом, я не знаю, что это будет, но мир движется. Многие из друзей Америки пытаются найти что-то, что будет конкурировать с долларом и в конечно счете заменит его. Это произойдет. Это всегда происходило. И время Америки подойдет к концу", — предположил собеседник агентства.Того же самого следует ожидать и от ее валюты, заключил Роджерс.

https://ria.ru/20230501/dollar-1869009595.html

https://ria.ru/20230323/bank-1859927497.html

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сша, америка, джим роджерс, в мире, доллар, экономика