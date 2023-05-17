Россия открыта к дипломатии по Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия открыта к дипломатии по Украине, но предложений от Запада нет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия остается открытой к дипломатии по вопросу Украины, но она должна быть серьезной, а пока никаких серьёзных предложений со стороны западных коллег Москва не видит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему, как говорил президент России Владимир Владимирович Путин, открыты к дипломатии при понимании, что она будет серьёзной. Никаких серьёзных предложений со стороны наших западных коллег не видим", - сказал он в интервью телеканалу "Царьград".
"Могу, не раскрывая деталей, сказать, что периодически некие политологи, имеющие связи в столицах стран НАТО (и в Вашингтоне, и Брюсселе), "посылают сигналы" по своим политологическим каналам, что "надо это всё заканчивать", "что мы должны уйти на границы 1991 г.", и что "Крым тоже не наш". Разве это дипломатия? Во-первых, это ультиматумы и шантаж. Во-вторых, это полное непонимание нашей позиции, нашего народа и той реальности, сложившейся и закрепляющейся на земле", - подчеркнул министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.