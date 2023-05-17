https://ria.ru/20230517/diplomatiya-1872327587.html

Россия открыта к дипломатии по Украине, заявил Лавров

Россия открыта к дипломатии по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023

Россия открыта к дипломатии по Украине, заявил Лавров

Россия остается открытой к дипломатии по вопросу Украины, но она должна быть серьезной, а пока никаких серьёзных предложений со стороны западных коллег Москва... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:02

2023-05-17T11:02

2023-05-17T11:02

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия остается открытой к дипломатии по вопросу Украины, но она должна быть серьезной, а пока никаких серьёзных предложений со стороны западных коллег Москва не видит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы по-прежнему, как говорил президент России Владимир Владимирович Путин, открыты к дипломатии при понимании, что она будет серьёзной. Никаких серьёзных предложений со стороны наших западных коллег не видим", - сказал он в интервью телеканалу "Царьград". "Могу, не раскрывая деталей, сказать, что периодически некие политологи, имеющие связи в столицах стран НАТО (и в Вашингтоне, и Брюсселе), "посылают сигналы" по своим политологическим каналам, что "надо это всё заканчивать", "что мы должны уйти на границы 1991 г.", и что "Крым тоже не наш". Разве это дипломатия? Во-первых, это ультиматумы и шантаж. Во-вторых, это полное непонимание нашей позиции, нашего народа и той реальности, сложившейся и закрепляющейся на земле", - подчеркнул министр. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230515/peregovory-1871758899.html

https://ria.ru/20230321/peregovory-1859519369.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров, нато