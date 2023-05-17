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В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден
В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден - РИА Новости, 17.05.2023
В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в достижении договоренности о предотвращении суверенного дефолта с конгрессом, где, по его словам, понимают... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:21
2023-05-17T18:21
2023-05-17T18:55
в мире
сша
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в достижении договоренности о предотвращении суверенного дефолта с конгрессом, где, по его словам, понимают катастрофичность "неуплаты по счетам"."Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету. Дефолта Америки не будет. Каждый присутствовавший (на вчерашней встрече в Белом доме) руководитель (конгресса) понимает последствия неуплаты по счетам. Это будет катастрофой для американской экономики и американского народа", - сказал Байден в обращении к нации перед отъездом на саммит G7 в Японию.
https://ria.ru/20230516/gosdolg-1872276560.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
В мире, США, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден
Байден: лидеры конгресса понимают, что последствия дефолта в США будут катастрофическими