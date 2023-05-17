https://ria.ru/20230517/defolt-1872469355.html

В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден

В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден - РИА Новости, 17.05.2023

В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в достижении договоренности о предотвращении суверенного дефолта с конгрессом, где, по его словам, понимают... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:21

2023-05-17T18:21

2023-05-17T18:55

в мире

сша

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в достижении договоренности о предотвращении суверенного дефолта с конгрессом, где, по его словам, понимают катастрофичность "неуплаты по счетам"."Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету. Дефолта Америки не будет. Каждый присутствовавший (на вчерашней встрече в Белом доме) руководитель (конгресса) понимает последствия неуплаты по счетам. Это будет катастрофой для американской экономики и американского народа", - сказал Байден в обращении к нации перед отъездом на саммит G7 в Японию.

https://ria.ru/20230516/gosdolg-1872276560.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша