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В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден - РИА Новости, 17.05.2023
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18:21 17.05.2023 (обновлено: 18:55 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/defolt-1872469355.html
В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден
В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден - РИА Новости, 17.05.2023
В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в достижении договоренности о предотвращении суверенного дефолта с конгрессом, где, по его словам, понимают... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:21
2023-05-17T18:55
в мире
сша
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в достижении договоренности о предотвращении суверенного дефолта с конгрессом, где, по его словам, понимают катастрофичность "неуплаты по счетам"."Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету. Дефолта Америки не будет. Каждый присутствовавший (на вчерашней встрече в Белом доме) руководитель (конгресса) понимает последствия неуплаты по счетам. Это будет катастрофой для американской экономики и американского народа", - сказал Байден в обращении к нации перед отъездом на саммит G7 в Японию.
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в мире, сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
В мире, США, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
В конгрессе понимают, что дефолта допустить нельзя, заявил Байден

Байден: лидеры конгресса понимают, что последствия дефолта в США будут катастрофическими

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Конгресса о предотвращении дефолта
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Конгресса о предотвращении дефолта - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Конгресса о предотвращении дефолта
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в достижении договоренности о предотвращении суверенного дефолта с конгрессом, где, по его словам, понимают катастрофичность "неуплаты по счетам".
"Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету. Дефолта Америки не будет. Каждый присутствовавший (на вчерашней встрече в Белом доме) руководитель (конгресса) понимает последствия неуплаты по счетам. Это будет катастрофой для американской экономики и американского народа", - сказал Байден в обращении к нации перед отъездом на саммит G7 в Японию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
СМИ: Байден отменил визиты в другие страны из-за ситуации с госдолгом США
16 мая, 23:17
 
В миреСШАДжо БайденПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
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