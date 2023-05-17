https://ria.ru/20230517/ddos-ataka-1872389618.html
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 17.05.2023
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке
Правительство Воронежской области заявило о беспрецедентной DDoS-атаке на свой портал, при этом никаких утечек и потерь информации не допущено. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:16
2023-05-17T14:16
2023-05-17T14:16
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Правительство Воронежской области заявило о беспрецедентной DDoS-атаке на свой портал, при этом никаких утечек и потерь информации не допущено. "С утра 17 мая началась беспрецедентная за всю историю DDoS-атака на портал правительства Воронежской области. Специалисты уже приняли меры по защите данных и информации. Никаких утечек и потерь не произошло и не произойдет", - сообщает облправительство в своем телеграм-канале. Власти отмечают, что ведутся работы по полному восстановлению работоспособности портала.
https://ria.ru/20230517/khakery-1872285067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке
Портал правительства Воронежской области подвергся беспрецедентной DDoS-атаке