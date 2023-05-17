Рейтинг@Mail.ru
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/ddos-ataka-1872389618.html
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 17.05.2023
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке
Правительство Воронежской области заявило о беспрецедентной DDoS-атаке на свой портал, при этом никаких утечек и потерь информации не допущено. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:16
2023-05-17T14:16
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/83/1548008319_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_d5ed97cedc2d1b5215b343df24d6e3a0.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Правительство Воронежской области заявило о беспрецедентной DDoS-атаке на свой портал, при этом никаких утечек и потерь информации не допущено. "С утра 17 мая началась беспрецедентная за всю историю DDoS-атака на портал правительства Воронежской области. Специалисты уже приняли меры по защите данных и информации. Никаких утечек и потерь не произошло и не произойдет", - сообщает облправительство в своем телеграм-канале. Власти отмечают, что ведутся работы по полному восстановлению работоспособности портала.
https://ria.ru/20230517/khakery-1872285067.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/83/1548008319_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f369b8a8260fbf33e9a53fe5ff61957a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке

Портал правительства Воронежской области подвергся беспрецедентной DDoS-атаке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Программирование. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Правительство Воронежской области заявило о беспрецедентной DDoS-атаке на свой портал, при этом никаких утечек и потерь информации не допущено.
"С утра 17 мая началась беспрецедентная за всю историю DDoS-атака на портал правительства Воронежской области. Специалисты уже приняли меры по защите данных и информации. Никаких утечек и потерь не произошло и не произойдет", - сообщает облправительство в своем телеграм-канале.
Власти отмечают, что ведутся работы по полному восстановлению работоспособности портала.
Хакер - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Хакеры похитили данные российских компаний под видом сотрудников
Вчера, 03:04
 
Воронежская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала