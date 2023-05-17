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Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину - РИА Новости, 17.05.2023
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13:10 17.05.2023 (обновлено: 13:13 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/chikhanchin-1872367704.html
Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину
Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину - РИА Новости, 17.05.2023
Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину
Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2024 года срок федеральной государственной гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:10
2023-05-17T13:13
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
владимир путин
юрий чиханчин
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2024 года срок федеральной государственной гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2024 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - говорится в документе.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, владимир путин, юрий чиханчин, политика
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Владимир Путин, Юрий Чиханчин, Политика
Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину

Путин продлил до июня 2024 года срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2024 года срок федеральной государственной гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2024 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - говорится в документе.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияВладимир ПутинЮрий ЧиханчинПолитика
 
 
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