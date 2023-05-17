https://ria.ru/20230517/chikhanchin-1872367704.html

Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину

Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину - РИА Новости, 17.05.2023

Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину

Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2024 года срок федеральной государственной гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:10

2023-05-17T13:10

2023-05-17T13:13

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

владимир путин

юрий чиханчин

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2024 года срок федеральной государственной гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2024 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230309/pushkin-1856847153.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, владимир путин, юрий чиханчин, политика