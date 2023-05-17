https://ria.ru/20230517/chernyshenko-1872297216.html

Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу

Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу - РИА Новости, 17.05.2023

Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, говорится в сообщении аппарата чиновника. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:42

2023-05-17T08:42

2023-05-17T09:31

куба

россия

дмитрий чернышенко

рикардо кабрисас

мигель диас-канель

политика

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, говорится в сообщении аппарата чиновника. Кроме того, они примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форумаРоссийская делегация также совершит визит на металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Х. Марти", где пройдет торжественное открытие электросталеплавильного цеха. Также запланировано посещение Гаванского университета с осмотром учебных аудиторий кафедры Института Александра Сергеевича Пушкина. Во время рабочей поездки планируются подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.

https://ria.ru/20230512/pravitelstvo-1871241488.html

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас, мигель диас-канель, политика