https://ria.ru/20230517/chernyshenko-1872297216.html
Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу
Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу - РИА Новости, 17.05.2023
Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, говорится в сообщении аппарата чиновника. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:42
2023-05-17T08:42
2023-05-17T09:31
куба
россия
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
мигель диас-канель
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867840749_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5d6d7c4577a8260278a030aec2e56dcf.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, говорится в сообщении аппарата чиновника. Кроме того, они примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форумаРоссийская делегация также совершит визит на металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Х. Марти", где пройдет торжественное открытие электросталеплавильного цеха. Также запланировано посещение Гаванского университета с осмотром учебных аудиторий кафедры Института Александра Сергеевича Пушкина. Во время рабочей поездки планируются подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.
https://ria.ru/20230512/pravitelstvo-1871241488.html
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867840749_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_33708afcc60fcb88e713f4717908056f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас, мигель диас-канель, политика
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас, Мигель Диас-Канель, Политика
Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу
Вице-премьер Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит на Кубу
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, говорится в сообщении аппарата чиновника.
«
"Вице-премьер и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас
проведут 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии", — уточняется в материале.
Кроме того, они примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума
Российская делегация также совершит визит на металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Х. Марти", где пройдет торжественное открытие электросталеплавильного цеха. Также запланировано посещение Гаванского университета с осмотром учебных аудиторий кафедры Института Александра Сергеевича Пушкина.
«
"Кульминацией визита станет встреча с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем
", — добавили в пресс-службе Чернышенко.
Во время рабочей поездки планируются подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых