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Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу - РИА Новости, 17.05.2023
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08:42 17.05.2023 (обновлено: 09:31 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/chernyshenko-1872297216.html
Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу
Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу - РИА Новости, 17.05.2023
Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, говорится в сообщении аппарата чиновника. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:42
2023-05-17T09:31
куба
россия
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
мигель диас-канель
политика
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, говорится в сообщении аппарата чиновника. Кроме того, они примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форумаРоссийская делегация также совершит визит на металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Х. Марти", где пройдет торжественное открытие электросталеплавильного цеха. Также запланировано посещение Гаванского университета с осмотром учебных аудиторий кафедры Института Александра Сергеевича Пушкина. Во время рабочей поездки планируются подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.
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куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас, мигель диас-канель, политика
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас, Мигель Диас-Канель, Политика
Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу

Вице-премьер Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит на Кубу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, говорится в сообщении аппарата чиновника.
«
"Вице-премьер и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас проведут 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии", — уточняется в материале.
Кроме того, они примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума
Российская делегация также совершит визит на металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Х. Марти", где пройдет торжественное открытие электросталеплавильного цеха. Также запланировано посещение Гаванского университета с осмотром учебных аудиторий кафедры Института Александра Сергеевича Пушкина.
«
"Кульминацией визита станет встреча с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем", — добавили в пресс-службе Чернышенко.
Во время рабочей поездки планируются подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.
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