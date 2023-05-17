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Иран сократил долг перед "Росатомом" за строительство АЭС "Бушер" - РИА Новости, 17.05.2023
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17:52 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/busher-1872463653.html
Иран сократил долг перед "Росатомом" за строительство АЭС "Бушер"
Иран сократил долг перед "Росатомом" за строительство АЭС "Бушер" - РИА Новости, 17.05.2023
Иран сократил долг перед "Росатомом" за строительство АЭС "Бушер"
Строительство АЭС "Бушер" в Иране с участием России идет, долг Ирана перед "Росатомом" сокращен, решаются вопросы дальнейшего финансирования, заявил журналистам РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:52
2023-05-17T17:52
иран
россия
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр новак
в мире
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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Строительство АЭС "Бушер" в Иране с участием России идет, долг Ирана перед "Росатомом" сокращен, решаются вопросы дальнейшего финансирования, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Строительство идет. Вопросы решены, которые были ранее относительно долга, он фактически сокращен. На сегодняшний день наши компании обсуждают вопросы, касающиеся дальнейшего механизма финансирования с использованием различных валют, с использованием бюджетного или коммерческого кредитования", - сказал он. Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Строительство блока № 2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока № 3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков № 2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года. Эслами в интервью РИА Новости также сообщал, что Тегеран погасил долг перед Москвой за строительство первого энергоблока АЭС в Бушере. Сумма долга за работы по созданию АЭС "Бушер-2" ранее оценивалась примерно в 500 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868344422.html
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иран, россия, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр новак, в мире
Иран, Россия, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Александр Новак, В мире
Иран сократил долг перед "Росатомом" за строительство АЭС "Бушер"

Новак: строительство АЭС "Бушер" продолжается, Иран сократил долг перед "Росатомом"

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Строительство АЭС "Бушер" в Иране с участием России идет, долг Ирана перед "Росатомом" сокращен, решаются вопросы дальнейшего финансирования, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Строительство идет. Вопросы решены, которые были ранее относительно долга, он фактически сокращен. На сегодняшний день наши компании обсуждают вопросы, касающиеся дальнейшего механизма финансирования с использованием различных валют, с использованием бюджетного или коммерческого кредитования", - сказал он.
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Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
Строительство блока № 2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока № 3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков № 2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.
Эслами в интервью РИА Новости также сообщал, что Тегеран погасил долг перед Москвой за строительство первого энергоблока АЭС в Бушере. Сумма долга за работы по созданию АЭС "Бушер-2" ранее оценивалась примерно в 500 миллионов долларов.
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