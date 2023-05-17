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Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян - РИА Новости, 17.05.2023
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09:24 17.05.2023 (обновлено: 15:53 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/budanov-1872305104.html
Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян
Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян - РИА Новости, 17.05.2023
Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что фрагмент его интервью Yahoo News, где говорится об убийствах россиян, подвергся монтажу. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:24
2023-05-17T15:53
в мире
россия
украина
киев
дарья дугина
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что фрагмент его интервью Yahoo News, где говорится об убийствах россиян, подвергся монтажу.В начале мая Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Так он ответил на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".В Кремле эти слова назвали "чудовищными", а также подтверждением того, что Киев ведет террористическую деятельность.Накануне глава украинской военной разведки в интервью Валерию Савчуку сообщил, что киевские власти причастны к убийствам известных россиян, но не назвал имена конкретных лиц.В Госдепе США, комментируя ситуацию, отметили, что не одобряют удары по гражданским.
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в мире, россия, украина, киев, дарья дугина, дмитрий песков, yahoo! inc.
В мире, Россия, Украина, Киев, Дарья Дугина, Дмитрий Песков, Yahoo! Inc.
Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян

Глава военной разведки Украины Буданов назвал слова об убийстве россиян порезанной версией

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что фрагмент его интервью Yahoo News, где говорится об убийствах россиян, подвергся монтажу.
«

"Это немного порезанная версия того, что я сказал. <...> Из нее вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками", — заявил глава ГУР МО Украины YouTube-каналу "Исландия".

В начале мая Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Так он ответил на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".
В Кремле эти слова назвали "чудовищными", а также подтверждением того, что Киев ведет террористическую деятельность.
Накануне глава украинской военной разведки в интервью Валерию Савчуку сообщил, что киевские власти причастны к убийствам известных россиян, но не назвал имена конкретных лиц.
В Госдепе США, комментируя ситуацию, отметили, что не одобряют удары по гражданским.

В апреле украинский телеканал "2+2" показал фильм с призывом к "внесудебному наказанию" российских военных и властей, в котором прозвучали и угрозы в адрес известных российских журналистов, в том числе гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольги Скабеевой. Они были объектами запланированного киевским режимом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ.

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