https://ria.ru/20230517/budanov-1872305104.html

Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян

Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян - РИА Новости, 17.05.2023

Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что фрагмент его интервью Yahoo News, где говорится об убийствах россиян, подвергся монтажу. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:24

2023-05-17T09:24

2023-05-17T15:53

в мире

россия

украина

киев

дарья дугина

дмитрий песков

yahoo! inc.

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что фрагмент его интервью Yahoo News, где говорится об убийствах россиян, подвергся монтажу.В начале мая Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Так он ответил на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".В Кремле эти слова назвали "чудовищными", а также подтверждением того, что Киев ведет террористическую деятельность.Накануне глава украинской военной разведки в интервью Валерию Савчуку сообщил, что киевские власти причастны к убийствам известных россиян, но не назвал имена конкретных лиц.В Госдепе США, комментируя ситуацию, отметили, что не одобряют удары по гражданским.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

россия

украина

киев

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, дарья дугина, дмитрий песков, yahoo! inc.