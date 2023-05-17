Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян
Глава военной разведки Украины Буданов назвал слова об убийстве россиян порезанной версией
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что фрагмент его интервью Yahoo News, где говорится об убийствах россиян, подвергся монтажу.
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"Это немного порезанная версия того, что я сказал. <...> Из нее вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками", — заявил глава ГУР МО Украины YouTube-каналу "Исландия".
В начале мая Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Так он ответил на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".
В Кремле эти слова назвали "чудовищными", а также подтверждением того, что Киев ведет террористическую деятельность.
Накануне глава украинской военной разведки в интервью Валерию Савчуку сообщил, что киевские власти причастны к убийствам известных россиян, но не назвал имена конкретных лиц.
В Госдепе США, комментируя ситуацию, отметили, что не одобряют удары по гражданским.
В апреле украинский телеканал "2+2" показал фильм с призывом к "внесудебному наказанию" российских военных и властей, в котором прозвучали и угрозы в адрес известных российских журналистов, в том числе гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольги Скабеевой. Они были объектами запланированного киевским режимом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ.