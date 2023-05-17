https://ria.ru/20230517/britaniya-1872346312.html

Проблемы с выплатами по ЖКХ испытывают уже 21 процент британцев

Проблемы с выплатами по ЖКХ испытывают уже 21 процент британцев - РИА Новости, 17.05.2023

Проблемы с выплатами по ЖКХ испытывают уже 21 процент британцев

Число британцев, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллионов человек в прошлом мае до 10,9 миллионов в январе 2023 года, что... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:10

2023-05-17T12:10

2023-05-17T12:24

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число британцев, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллионов человек в прошлом мае до 10,9 миллионов в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны, сообщает управление финансового надзора Великобритании. "Число людей, считающих, что эти выплаты для них являются тяжелым бременем, значительно выросло с 7,8 миллионов (15% населения) до 10,9 миллионов человек (21% населения)", - говорится в отчете по результатам опроса. Помимо этого, опрос показал, что число граждан, пропускавших выплаты по счетам, увеличилось за указанный период на 1,4 миллиона человек и составило к началу 2023 года 5,6 миллионов. Выплаты по ипотеке увеличились у 29% респондентов, арендная плата - у 34%. В целом увеличение сложностей с выплатами по счетам отметили 77% опрошенных. Больше половины граждан Великобритании (54%) также испытывает проблемы на нервной почве из-за выросшей стоимости жизни, говорится в материале. Исследование роста стоимости жизни проводилось с 6 декабря 2022 по 16 января 2023 года Управлением финансового надзора Великобритании в рамках исследования экономической динамики 2022 года, которая будут опубликована позже. В исследовании приняли участие 5286 совершеннолетних граждан Великобритании, из результатов исключены 2% респондентов, ответивших "не знаю". Управление финансового надзора Великобритании следит за состоянием рынка страны, выступает в роли надзорного органа и проводит ежегодные отчеты об экономической динамике в Великобритании. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20230515/britaniya-1871940001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, россия, украина, экономика