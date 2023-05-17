Счастливые Депп и Дуглас: Боня раскрыла детали открытия фестиваля в Каннах
Ведущая Виктория Боня сделала атмосферный репортаж с открытия кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Scott GarfittВиктория Боня на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля
© AP Photo / Scott Garfitt
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ведущая и бизнесвумен Виктория Боня поделилась в своем Telegram-канале кадрами с открытия 76-ого кинофестиваля в Каннах, которое состоялось 16 мая.
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"Мой репортаж с открытия Каннского кинофестиваля . Хочу, чтобы вы прониклись атмосферой", – подписала ролики знаменитость.
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней. Актер Майкл Дуглас с супругой Кэтрин Зетой-Джонс и дочерью Кэрис Зетой позируют на красной дорожке.
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней. Актер Майкл Дуглас с супругой Кэтрин Зетой-Джонс и дочерью Кэрис Зетой позируют на красной дорожке.
В своем "репортаже" Боня сидит в зале среди гостей и рассказывает о происходящем на сцене и на экране.
На одном из видео она демонстрирует актера Майкла Дугласа, который появляется на красной дорожке в сопровождении супруги Кэтрин Зеты-Джонс и их дочери Кэрис Зеты.
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней. Овации в честь Джонни Деппа после показа исторической драмы "Жанна Дюбарри"
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней. Овации в честь Джонни Деппа после показа исторической драмы "Жанна Дюбарри"
Ведущая также поймала кадр со счастливым Джонни Деппом, который благодарит зрителей за овации в его честь. По данным СМИ, после показа исторической драмы "Жанна Дюбарри", в которой актер исполнил главную роль Людовика XV, ему аплодировали семь минут.
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней. Открытие 76-ого Каннского кинофестиваля.
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней. Открытие 76-ого Каннского кинофестиваля.
Боня также засняла и зал Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет, в котором собрались гости: дамы в роскошных платьях от кутюр, а господа – в смокингах. Попала в кадр и сцена, на которой установили яркие декорации с изображением города и пальм.
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней. Овации в честь Майкла Дугласа.
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней. Овации в честь Майкла Дугласа.
На одном из роликов Виктория Боня демонстрирует выход на сцену актера Майкла Дугласа, который в этом году получил почетную премию Каннского фестиваля за "выдающийся вклад в развитие кинематографа".
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней
Кадр видео, опубликованного Викторией Боней
Боня завершила свой репортаж видеоселфи, на котором делится эмоциями и говорит, что в Каннах царит "невероятная атмосфера".
Сама ведущая, как сама призналась, чуть не проспала открытие фестиваля, но выглядела на все сто. На красной дорожке она появилась в зеленым платье с глубоким декольте и длинными рукавами до пола, декорированное перьями. Свой наряд Боня назвала "образом королевы джунглей".
Для Бони этот Каннский кинофестиваль стал десятым. Многим всегда было интересно, как она на него попадет и платит ли за это. Знаменитость ответила, что организаторам важны медийные персоны в качестве гостей. По словам Виктории, она попадает под этот критерий, поэтому ее и зовут.