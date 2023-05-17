https://ria.ru/20230517/bonya-1872353697.html

Счастливые Депп и Дуглас: Боня раскрыла детали открытия фестиваля в Каннах

Счастливые Депп и Дуглас: Боня раскрыла детали открытия фестиваля в Каннах - РИА Новости, 17.05.2023

Счастливые Депп и Дуглас: Боня раскрыла детали открытия фестиваля в Каннах

Ведущая и бизнесвумен Виктория Боня поделилась в своем Telegram-канале кадрами с открытия 76-ого кинофестиваля в Каннах, которое состоялось 16 мая. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:19

2023-05-17T14:19

2023-05-17T14:19

шоубиз

виктория боня

канны

майкл дуглас

джонни депп

знаменитости

фильм

каннский кинофестиваль

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ведущая и бизнесвумен Виктория Боня поделилась в своем Telegram-канале кадрами с открытия 76-ого кинофестиваля в Каннах, которое состоялось 16 мая.В своем "репортаже" Боня сидит в зале среди гостей и рассказывает о происходящем на сцене и на экране. На одном из видео она демонстрирует актера Майкла Дугласа, который появляется на красной дорожке в сопровождении супруги Кэтрин Зеты-Джонс и их дочери Кэрис Зеты. Ведущая также поймала кадр со счастливым Джонни Деппом, который благодарит зрителей за овации в его честь. По данным СМИ, после показа исторической драмы "Жанна Дюбарри", в которой актер исполнил главную роль Людовика XV, ему аплодировали семь минут.Боня также засняла и зал Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет, в котором собрались гости: дамы в роскошных платьях от кутюр, а господа – в смокингах. Попала в кадр и сцена, на которой установили яркие декорации с изображением города и пальм.На одном из роликов Виктория Боня демонстрирует выход на сцену актера Майкла Дугласа, который в этом году получил почетную премию Каннского фестиваля за "выдающийся вклад в развитие кинематографа". Боня завершила свой репортаж видеоселфи, на котором делится эмоциями и говорит, что в Каннах царит "невероятная атмосфера". Сама ведущая, как сама призналась, чуть не проспала открытие фестиваля, но выглядела на все сто. На красной дорожке она появилась в зеленым платье с глубоким декольте и длинными рукавами до пола, декорированное перьями. Свой наряд Боня назвала "образом королевы джунглей". Для Бони этот Каннский кинофестиваль стал десятым. Многим всегда было интересно, как она на него попадет и платит ли за это. Знаменитость ответила, что организаторам важны медийные персоны в качестве гостей. По словам Виктории, она попадает под этот критерий, поэтому ее и зовут.

https://ria.ru/20220519/bonya-1789471951.html

канны

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

виктория боня, канны, майкл дуглас, джонни депп, знаменитости, фильм, каннский кинофестиваль, кэтрин зета-джонс