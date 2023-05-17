https://ria.ru/20230517/boepripasy-1872475632.html

Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине

Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине - РИА Новости, 17.05.2023

Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине

Страны ЕС в соответствии с утвержденным ранее планом Евросоюза по немедленным поставкам Украине боеприпасов из имеющихся у стран ЕС резервов запросили... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:57

2023-05-17T18:57

2023-05-17T18:57

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украина

евросоюз

боеприпасы

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Страны ЕС в соответствии с утвержденным ранее планом Евросоюза по немедленным поставкам Украине боеприпасов из имеющихся у стран ЕС резервов запросили компенсацию поставленных Киеву боеприпасов и ракет на сумму 650 миллионов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. По его словам, запросы на компенсацию в настоящее время проходят процедуру утверждения. Источник подчеркнул, что цель этого плана - "поставить Украине как можно больше". "Если запросы от стран ЕС будут выше согласованного 1 миллиарда евро, нам надо будет подумать о путях финансирования", - указал европейский источник. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230517/scalp-1872399032.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, евросоюз, боеприпасы