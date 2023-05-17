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Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине - РИА Новости, 17.05.2023
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18:57 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/boepripasy-1872475632.html
Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине
Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине - РИА Новости, 17.05.2023
Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине
Страны ЕС в соответствии с утвержденным ранее планом Евросоюза по немедленным поставкам Украине боеприпасов из имеющихся у стран ЕС резервов запросили... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:57
2023-05-17T18:57
в мире
украина
евросоюз
боеприпасы
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Страны ЕС в соответствии с утвержденным ранее планом Евросоюза по немедленным поставкам Украине боеприпасов из имеющихся у стран ЕС резервов запросили компенсацию поставленных Киеву боеприпасов и ракет на сумму 650 миллионов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. По его словам, запросы на компенсацию в настоящее время проходят процедуру утверждения. Источник подчеркнул, что цель этого плана - "поставить Украине как можно больше". "Если запросы от стран ЕС будут выше согласованного 1 миллиарда евро, нам надо будет подумать о путях финансирования", - указал европейский источник. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, евросоюз, боеприпасы
В мире, Украина, Евросоюз, Боеприпасы
Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине

Страны Евросоюза запросили компенсацию поставок боеприпасов Украине на 650 миллионов евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Страны ЕС в соответствии с утвержденным ранее планом Евросоюза по немедленным поставкам Украине боеприпасов из имеющихся у стран ЕС резервов запросили компенсацию поставленных Киеву боеприпасов и ракет на сумму 650 миллионов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"На немедленные поставки боеприпасов из имеющихся запасов мы заложили один миллиард евро. Страны ЕС запросили компенсацию поставленных Украине боеприпасов и ракет на сумму 650 миллионов евро", - указал он.
По его словам, запросы на компенсацию в настоящее время проходят процедуру утверждения. Источник подчеркнул, что цель этого плана - "поставить Украине как можно больше".
"Если запросы от стран ЕС будут выше согласованного 1 миллиарда евро, нам надо будет подумать о путях финансирования", - указал европейский источник.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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