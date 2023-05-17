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Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии - РИА Новости, 17.05.2023
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13:14 17.05.2023 (обновлено: 13:19 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/boepripasy-1872369299.html
Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии
Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии - РИА Новости, 17.05.2023
Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии
Ведущий российский боеприпасный концерн "Техмаш" на фоне СВО в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:14
2023-05-17T13:19
специальная военная операция на украине
россия
техмаш
безопасность
технологии
боеприпасы
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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Ведущий российский боеприпасный концерн "Техмаш" на фоне СВО в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Техмаша" Александр Кочкин.Собеседник агентства заявил, что в первом квартале 2023 года предприятия "Техмаша" произвели столько же боеприпасов, сколько за весь 2022 год. "Темпы роста у нас серьёзные", - заметил он.Ранее гендиректор "Ростеха", в который входит "Техмаш", Сергей Чемезов опроверг в интервью РИА Новости информацию западных и украинских СМИ, согласно которой российская армия якобы испытывает "снарядный голод", назвав это утверждение "полной ерундой".В состав НПК "Техмаш" входят более 50 предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии, среди них НПО "Прибор", "Сибприбормаш", НИИ "Поиск".
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россия, техмаш, безопасность, технологии, боеприпасы
Специальная военная операция на Украине, Россия, Техмаш, Безопасность, Технологии, Боеприпасы
Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии

Россия на фоне СВО в 20 раз нарастила производство боеприпасов для реактивной артиллерии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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Работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Ведущий российский боеприпасный концерн "Техмаш" на фоне СВО в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Техмаша" Александр Кочкин.
«
"Сегодня наш приоритет - это больше не новые разработки, а производство существующих образцов крупными сериями и повышение их эффективности. По сравнению с прошлым годом тех же снарядов РСЗО мы производим в 20 раз больше, есть и позиции, выпуск которых мы увеличили и в более значительном объеме", - сказал Кочкин в ходе выставки вооружений MILEX-2023.
Собеседник агентства заявил, что в первом квартале 2023 года предприятия "Техмаша" произвели столько же боеприпасов, сколько за весь 2022 год. "Темпы роста у нас серьёзные", - заметил он.
Ранее гендиректор "Ростеха", в который входит "Техмаш", Сергей Чемезов опроверг в интервью РИА Новости информацию западных и украинских СМИ, согласно которой российская армия якобы испытывает "снарядный голод", назвав это утверждение "полной ерундой".
В состав НПК "Техмаш" входят более 50 предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии, среди них НПО "Прибор", "Сибприбормаш", НИИ "Поиск".
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