https://ria.ru/20230517/boepripasy-1872369299.html

Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии

Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии - РИА Новости, 17.05.2023

Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии

Ведущий российский боеприпасный концерн "Техмаш" на фоне СВО в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:14

2023-05-17T13:14

2023-05-17T13:19

специальная военная операция на украине

россия

техмаш

безопасность

технологии

боеприпасы

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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Ведущий российский боеприпасный концерн "Техмаш" на фоне СВО в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Техмаша" Александр Кочкин.Собеседник агентства заявил, что в первом квартале 2023 года предприятия "Техмаша" произвели столько же боеприпасов, сколько за весь 2022 год. "Темпы роста у нас серьёзные", - заметил он.Ранее гендиректор "Ростеха", в который входит "Техмаш", Сергей Чемезов опроверг в интервью РИА Новости информацию западных и украинских СМИ, согласно которой российская армия якобы испытывает "снарядный голод", назвав это утверждение "полной ерундой".В состав НПК "Техмаш" входят более 50 предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии, среди них НПО "Прибор", "Сибприбормаш", НИИ "Поиск".

https://ria.ru/20230517/raketa-1872363149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, техмаш, безопасность, технологии, боеприпасы