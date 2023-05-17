https://ria.ru/20230517/bmd-1872351397.html

Десантники показали, как применяют БМД-4М в роли самоходной артустановки

Десантники показали, как применяют БМД-4М в роли самоходной артустановки - РИА Новости, 17.05.2023

Десантники показали, как применяют БМД-4М в роли самоходной артустановки

Экипажи боевых машин десанта БМД-4М применяют их в том числе в качестве самоходной артиллерийской установки, нанося удары по противнику с закрытых позиций из... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:26

2023-05-17T12:26

2023-05-17T12:26

специальная военная операция на украине

технологии

безопасность

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украина

бмд-4м

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Экипажи боевых машин десанта БМД-4М применяют их в том числе в качестве самоходной артиллерийской установки, нанося удары по противнику с закрытых позиций из 100-миллиметровой пушки, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. На кадрах Минобороны, опубликованных в официальном телеграм-канале ведомства, показан огонь по навесной траектории с закрытой позиции из 100-миллиметрового орудия машины, а также огонь прямой наводкой по украинским укреплениям из 30-миллиметровой автоматической пушки. Также в ролике представлен корректировка огня и контроль поражения целей с беспилотника. По данным ведомства, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника обнаружила в лесном массиве украинский взводный опорный пункт. Для его уничтожения было принято решение применить бронегруппу на БМД-4М. "Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, а также с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровой пушки, уничтожив личный состав ВСУ в опорных пунктах", - уточнили в военном ведомстве.

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Кирилл Волков

технологии, безопасность, россия, украина, бмд-4м, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр