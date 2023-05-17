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Десантники показали, как применяют БМД-4М в роли самоходной артустановки
Десантники показали, как применяют БМД-4М в роли самоходной артустановки - РИА Новости, 17.05.2023
Десантники показали, как применяют БМД-4М в роли самоходной артустановки
Экипажи боевых машин десанта БМД-4М применяют их в том числе в качестве самоходной артиллерийской установки, нанося удары по противнику с закрытых позиций из... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:26
2023-05-17T12:26
2023-05-17T12:26
специальная военная операция на украине
технологии
безопасность
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украина
бмд-4м
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Экипажи боевых машин десанта БМД-4М применяют их в том числе в качестве самоходной артиллерийской установки, нанося удары по противнику с закрытых позиций из 100-миллиметровой пушки, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. На кадрах Минобороны, опубликованных в официальном телеграм-канале ведомства, показан огонь по навесной траектории с закрытой позиции из 100-миллиметрового орудия машины, а также огонь прямой наводкой по украинским укреплениям из 30-миллиметровой автоматической пушки. Также в ролике представлен корректировка огня и контроль поражения целей с беспилотника. По данным ведомства, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника обнаружила в лесном массиве украинский взводный опорный пункт. Для его уничтожения было принято решение применить бронегруппу на БМД-4М. "Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, а также с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровой пушки, уничтожив личный состав ВСУ в опорных пунктах", - уточнили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20230515/kontraktaka-1872004917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Десантники показали, как применяют БМД-4М в роли самоходной артустановки
Минобороны показало видео с экипажем БМД-4М, использующим машину в качестве САУ