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"Правда тела". Чем бегун-профессионал отличается от любителя - РИА Новости, 17.05.2023
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12:00 17.05.2023 (обновлено: 12:57 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/beguny-1872332789.html
"Правда тела". Чем бегун-профессионал отличается от любителя
"Правда тела". Чем бегун-профессионал отличается от любителя - РИА Новости, 17.05.2023
"Правда тела". Чем бегун-профессионал отличается от любителя
В какой момент бегуна-любителя можно называть профессионалом, надо ли совсем новичкам стремиться к спорту высших достижений (есть ли вообще такая возможность) и можно ли выбежать марафонскую дистанцию из трех часов, если не занимался спортом в детстве. Как избежать травм, и не бросить, если они все-таки случились.
2023-05-17T12:00
2023-05-17T12:57
правда тела
бег
спорт
здоровый образ жизни (зож)
здоровье
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«Правда тела». Чем бегун-профессионал отличается от любителя
В какой момент бегуна-любителя можно называть профессионалом, надо ли совсем новичкам стремиться к спорту высших достижений (есть ли вообще такая возможность) и можно ли выбежать марафонскую дистанцию из трех часов, если не занимался спортом в детстве. Как избежать травм, и не бросить, если они все-таки случились.
audio/mpeg
«Правда тела». Чем бегун-профессионал отличается от любителя
В какой момент бегуна-любителя можно называть профессионалом, надо ли совсем новичкам стремиться к спорту высших достижений (есть ли вообще такая возможность) и можно ли выбежать марафонскую дистанцию из трех часов, если не занимался спортом в детстве. Как избежать травм, и не бросить, если они все-таки случились.
audio/mpeg
Про то, как с первой же попытки выбежать марафонскую дистанцию из трех часов - рассказывает бегун, участник чемпионата России по полумарафону, основатель бегового клуба Евгений Сухих. 2:15 какие задачи у марафонцев3:53 когда бегун становится профессионалом6:00 обязательно ли спортивное детство9:30 с чего начать10:00 спорим про кроссовки11:40 квантовый скачок в беге14:11 как совмещать бег и жизнь15:30 что такое лотереи в марафоне20:00 коллекционер рекордов22:00 нужны ли гаджеты (и когда)Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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бег, спорт, здоровый образ жизни (зож), здоровье, аудио
Правда тела, бег, Спорт, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Здоровье
Правда тела

"Правда тела". Чем бегун-профессионал отличается от любителя

Правда тела
«Правда тела». Чем бегун-профессионал отличается от любителя
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В какой момент бегуна-любителя можно называть профессионалом, надо ли совсем новичкам стремиться к спорту высших достижений (есть ли вообще такая возможность) и можно ли выбежать марафонскую дистанцию из трех часов, если не занимался спортом в детстве. Как избежать травм, и не бросить, если они все-таки случились.
Про то, как с первой же попытки выбежать марафонскую дистанцию из трех часов - рассказывает бегун, участник чемпионата России по полумарафону, основатель бегового клуба Евгений Сухих.
2:15 какие задачи у марафонцев
3:53 когда бегун становится профессионалом
6:00 обязательно ли спортивное детство
9:30 с чего начать
10:00 спорим про кроссовки
11:40 квантовый скачок в беге
14:11 как совмещать бег и жизнь
15:30 что такое лотереи в марафоне
20:00 коллекционер рекордов
22:00 нужны ли гаджеты (и когда)

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телабегСпортЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Здоровье
 
 
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