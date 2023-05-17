https://ria.ru/20230517/beguny-1872332789.html

"Правда тела". Чем бегун-профессионал отличается от любителя

"Правда тела". Чем бегун-профессионал отличается от любителя - РИА Новости, 17.05.2023

"Правда тела". Чем бегун-профессионал отличается от любителя

В какой момент бегуна-любителя можно называть профессионалом, надо ли совсем новичкам стремиться к спорту высших достижений (есть ли вообще такая возможность) и можно ли выбежать марафонскую дистанцию из трех часов, если не занимался спортом в детстве. Как избежать травм, и не бросить, если они все-таки случились.

2023-05-17T12:00

2023-05-17T12:00

2023-05-17T12:57

правда тела

бег

спорт

здоровый образ жизни (зож)

здоровье

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«Правда тела». Чем бегун-профессионал отличается от любителя В какой момент бегуна-любителя можно называть профессионалом, надо ли совсем новичкам стремиться к спорту высших достижений (есть ли вообще такая возможность) и можно ли выбежать марафонскую дистанцию из трех часов, если не занимался спортом в детстве. Как избежать травм, и не бросить, если они все-таки случились. audio/mpeg

«Правда тела». Чем бегун-профессионал отличается от любителя В какой момент бегуна-любителя можно называть профессионалом, надо ли совсем новичкам стремиться к спорту высших достижений (есть ли вообще такая возможность) и можно ли выбежать марафонскую дистанцию из трех часов, если не занимался спортом в детстве. Как избежать травм, и не бросить, если они все-таки случились. audio/mpeg

Про то, как с первой же попытки выбежать марафонскую дистанцию из трех часов - рассказывает бегун, участник чемпионата России по полумарафону, основатель бегового клуба Евгений Сухих. 2:15 какие задачи у марафонцев3:53 когда бегун становится профессионалом6:00 обязательно ли спортивное детство9:30 с чего начать10:00 спорим про кроссовки11:40 квантовый скачок в беге14:11 как совмещать бег и жизнь15:30 что такое лотереи в марафоне20:00 коллекционер рекордов22:00 нужны ли гаджеты (и когда)Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бег, спорт, здоровый образ жизни (зож), здоровье, аудио