https://ria.ru/20230517/avtoturizm-1872382251.html
Эксперт указал на нехватку туристических автобусов в стране
Эксперт указал на нехватку туристических автобусов в стране - РИА Новости, 17.05.2023
Эксперт указал на нехватку туристических автобусов в стране
В России остро стоит вопрос обновления автобусов для межрегиональных маршрутов и туристических направлений, заявил председатель Общероссийского объединения... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:54
2023-05-17T13:54
2023-05-17T14:05
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В России остро стоит вопрос обновления автобусов для межрегиональных маршрутов и туристических направлений, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. "В большей части техника работает иностранная, нового производства нет или образцы не вписываются в качественные запросы от компаний перевозчиков и граждан. Инструментарий для запуска такого продукта должен быть выработан и поставлен на поток производственный цикл. Такая реновация идет в авиации, стремительно обновляется городской транспорт и поезда дальнего следования, но нужно не забыть и про направление туризма", – отметил собеседник. По его словам, туризм могут вывести на новые цифры по потоку только водный транспорт и автомобильный, поезда и самолеты не имеют в краткосрочной перспективе той базы, чтобы вырасти более 50 процентов по объему перевезенных пассажиров. "Следовательно нужно изменить качество услуг перевозки и на короткие расстояния перевозить автобусом", – отметил Зотов.Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране.
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новости - туризм, владимир путин, михаил мишустин, россия, москва, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Москва, Туризм, отдых в России
Эксперт указал на нехватку туристических автобусов в стране
Эксперт: в стране остро стоит вопрос обновления автобусов для туристических направлений
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В России остро стоит вопрос обновления автобусов для межрегиональных маршрутов и туристических направлений, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
"В большей части техника работает иностранная, нового производства нет или образцы не вписываются в качественные запросы от компаний перевозчиков и граждан. Инструментарий для запуска такого продукта должен быть выработан и поставлен на поток производственный цикл. Такая реновация идет в авиации, стремительно обновляется городской транспорт и поезда дальнего следования, но нужно не забыть и про направление туризма", – отметил собеседник.
По его словам, туризм могут вывести на новые цифры по потоку только водный транспорт и автомобильный, поезда и самолеты не имеют в краткосрочной перспективе той базы, чтобы вырасти более 50 процентов по объему перевезенных пассажиров. "Следовательно нужно изменить качество услуг перевозки и на короткие расстояния перевозить автобусом", – отметил Зотов.
Президент России Владимир Путин поручил
кабмину до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране.
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