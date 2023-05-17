https://ria.ru/20230517/avtoturizm-1872382251.html

Эксперт указал на нехватку туристических автобусов в стране

Эксперт указал на нехватку туристических автобусов в стране - РИА Новости, 17.05.2023

Эксперт указал на нехватку туристических автобусов в стране

В России остро стоит вопрос обновления автобусов для межрегиональных маршрутов и туристических направлений, заявил председатель Общероссийского объединения... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:54

2023-05-17T13:54

2023-05-17T14:05

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В России остро стоит вопрос обновления автобусов для межрегиональных маршрутов и туристических направлений, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. "В большей части техника работает иностранная, нового производства нет или образцы не вписываются в качественные запросы от компаний перевозчиков и граждан. Инструментарий для запуска такого продукта должен быть выработан и поставлен на поток производственный цикл. Такая реновация идет в авиации, стремительно обновляется городской транспорт и поезда дальнего следования, но нужно не забыть и про направление туризма", – отметил собеседник. По его словам, туризм могут вывести на новые цифры по потоку только водный транспорт и автомобильный, поезда и самолеты не имеют в краткосрочной перспективе той базы, чтобы вырасти более 50 процентов по объему перевезенных пассажиров. "Следовательно нужно изменить качество услуг перевозки и на короткие расстояния перевозить автобусом", – отметил Зотов.Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране.

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новости - туризм, владимир путин, михаил мишустин, россия, москва, туризм, отдых в россии