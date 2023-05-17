https://ria.ru/20230517/avtomobili-1872283640.html
Доля китайских автомобилей в России составит 60 процентов, заявила эксперт
Доля китайских автомобилей в России составит 60 процентов, заявила эксперт - РИА Новости, 17.05.2023
Доля китайских автомобилей в России составит 60 процентов, заявила эксперт
Китайские производители к концу года займут на российском автомобильном рынке 60%, заявила РИА Новости генеральный директор международной консалтинговой... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T02:12
2023-05-17T02:12
2023-05-17T02:12
экономика
авто
россия
татьяна григорьева
renault s.a
ассоциация европейского бизнеса
renault clio
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Китайские производители к концу года займут на российском автомобильном рынке 60%, заявила РИА Новости генеральный директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Татьяна Григорьева. "Хотя до недавнего времени "китайцев" на нашем авторынке было крайне мало, к концу года они, думаю, займут на нем уже 60%", - добавила эксперт, отметив, что сейчас показатель находится на уровне примерно 40%. Остальное, по ее словам, - это подержанные авто и то, что ввозят сейчас по параллельному импорту. "По некоторым данным, в 2023 году в России будет продано 770 тысяч автомобилей – чуть больше, чем в прошлом. Но, на мой взгляд, цифра это слишком преувеличена", - заключила Григорьева. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом и составили 687 тысяч единиц, сообщала ранее Ассоциация европейского бизнеса.
https://ria.ru/20230503/avtorynok-1869309955.html
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экономика, авто, россия, татьяна григорьева, renault s.a, ассоциация европейского бизнеса, renault clio
Экономика, Авто, Россия, Татьяна Григорьева, Renault S.A, Ассоциация европейского бизнеса, Renault Clio
Доля китайских автомобилей в России составит 60 процентов, заявила эксперт
Эксперт Григорьева: доля китайских автомобилей на рынке России вырастет до 60 процентов
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Китайские производители к концу года займут на российском автомобильном рынке 60%, заявила РИА Новости генеральный директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Татьяна Григорьева.
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"Да, из иностранных компаний в России остались на сегодняшний день только китайцы - это Geely, Haval, JAC, пришедший на смену Renault, и Chery, которая становится у нас, кажется, главным брендом года", - сказала она.
"Хотя до недавнего времени "китайцев" на нашем авторынке было крайне мало, к концу года они, думаю, займут на нем уже 60%", - добавила эксперт, отметив, что сейчас показатель находится на уровне примерно 40%.
Остальное, по ее словам, - это подержанные авто и то, что ввозят сейчас по параллельному импорту. "По некоторым данным, в 2023 году в России будет продано 770 тысяч автомобилей – чуть больше, чем в прошлом. Но, на мой взгляд, цифра это слишком преувеличена", - заключила Григорьева.
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом и составили 687 тысяч единиц, сообщала ранее Ассоциация европейского бизнеса
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