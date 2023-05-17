https://ria.ru/20230517/aviareys-1872432555.html

Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки

Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки - РИА Новости, 17.05.2023

Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки

Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Мурманск — Москва мужчину, который заявил о наличии у него "опасного вещества", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:11

2023-05-17T16:11

2023-05-17T16:41

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МУРМАНСК, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Мурманск — Москва мужчину, который заявил о наличии у него "опасного вещества", сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу. На место происшествия срочно вызвали все заинтересованные службы с привлечением кинологов. Специалисты повторно досмотрели самолет, пассажиров, ручную кладь и багаж. В результате опасные предметы и вещества они не нашли. Как уточнили в ведомстве, с рейса сняли 69-летнего жителя Мурманска. По предварительной информации, он таким образом пытался пошутить. Мужчину доставили в дежурную часть, сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.По данным онлайн-табло в аэропорту Мурманска, рейс, который по расписанию должен был вылететь в 10:45, отправился в 13:56.

https://ria.ru/20230515/chuntsin-1871955430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мурманск, москва, россия, новости - туризм