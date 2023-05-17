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Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки
Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки - РИА Новости, 17.05.2023
Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки
Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Мурманск — Москва мужчину, который заявил о наличии у него "опасного вещества", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:11
2023-05-17T16:11
2023-05-17T16:41
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МУРМАНСК, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Мурманск — Москва мужчину, который заявил о наличии у него "опасного вещества", сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу. На место происшествия срочно вызвали все заинтересованные службы с привлечением кинологов. Специалисты повторно досмотрели самолет, пассажиров, ручную кладь и багаж. В результате опасные предметы и вещества они не нашли. Как уточнили в ведомстве, с рейса сняли 69-летнего жителя Мурманска. По предварительной информации, он таким образом пытался пошутить. Мужчину доставили в дежурную часть, сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.По данным онлайн-табло в аэропорту Мурманска, рейс, который по расписанию должен был вылететь в 10:45, отправился в 13:56.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Происшествия, Мурманск, Москва, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки
Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали после шутки об опасном веществе на борту
МУРМАНСК, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Мурманск — Москва мужчину, который заявил о наличии у него "опасного вещества", сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.
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"Сегодня, в 11:02, в дежурную часть отделения полиции в аэропорту Мурманска поступило сообщение от диспетчера контроля о том, что пассажир рейса Мурманск — Москва, находясь на борту воздушного судна после прохождения проверки, в диалоге с другим пассажиром сообщил, что у него при себе находится опасное вещество", — рассказала собеседница агентства.
На место происшествия срочно вызвали все заинтересованные службы с привлечением кинологов. Специалисты повторно досмотрели самолет, пассажиров, ручную кладь и багаж. В результате опасные предметы и вещества они не нашли.
Как уточнили в ведомстве, с рейса сняли 69-летнего жителя Мурманска. По предварительной информации, он таким образом пытался пошутить. Мужчину доставили в дежурную часть, сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.
По данным онлайн-табло в аэропорту Мурманска, рейс, который по расписанию должен был вылететь в 10:45, отправился в 13:56.
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