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Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
16:11 17.05.2023 (обновлено: 16:41 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/aviareys-1872432555.html
Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки
Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки - РИА Новости, 17.05.2023
Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки
Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Мурманск — Москва мужчину, который заявил о наличии у него "опасного вещества", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:11
2023-05-17T16:41
происшествия
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МУРМАНСК, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Мурманск — Москва мужчину, который заявил о наличии у него "опасного вещества", сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу. На место происшествия срочно вызвали все заинтересованные службы с привлечением кинологов. Специалисты повторно досмотрели самолет, пассажиров, ручную кладь и багаж. В результате опасные предметы и вещества они не нашли. Как уточнили в ведомстве, с рейса сняли 69-летнего жителя Мурманска. По предварительной информации, он таким образом пытался пошутить. Мужчину доставили в дежурную часть, сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.По данным онлайн-табло в аэропорту Мурманска, рейс, который по расписанию должен был вылететь в 10:45, отправился в 13:56.
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происшествия, мурманск, москва, россия, новости - туризм
Происшествия, Мурманск, Москва, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки

Пассажира авиарейса Мурманск — Москва задержали после шутки об опасном веществе на борту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолеты
Самолеты - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Мурманск — Москва мужчину, который заявил о наличии у него "опасного вещества", сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.
«

"Сегодня, в 11:02, в дежурную часть отделения полиции в аэропорту Мурманска поступило сообщение от диспетчера контроля о том, что пассажир рейса Мурманск — Москва, находясь на борту воздушного судна после прохождения проверки, в диалоге с другим пассажиром сообщил, что у него при себе находится опасное вещество", — рассказала собеседница агентства.

На место происшествия срочно вызвали все заинтересованные службы с привлечением кинологов. Специалисты повторно досмотрели самолет, пассажиров, ручную кладь и багаж. В результате опасные предметы и вещества они не нашли.
Как уточнили в ведомстве, с рейса сняли 69-летнего жителя Мурманска. По предварительной информации, он таким образом пытался пошутить. Мужчину доставили в дежурную часть, сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.
По данным онлайн-табло в аэропорту Мурманска, рейс, который по расписанию должен был вылететь в 10:45, отправился в 13:56.
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