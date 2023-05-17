https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872318191.html
Жительница Артемовска рассказала о столкновениях ВСУ, CБУ и нацбатов
Жительница Артемовска рассказала о столкновениях ВСУ, CБУ и нацбатов - РИА Новости, 17.05.2023
Жительница Артемовска рассказала о столкновениях ВСУ, CБУ и нацбатов
Конфликты между различными силовыми структурами Киева доходят до вооруженных столкновений, рассказала РИА Новости жительница Артемовска. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:27
2023-05-17T10:27
2023-05-17T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
киев
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Конфликты между различными силовыми структурами Киева доходят до вооруженных столкновений, рассказала РИА Новости жительница Артемовска. По ее словам, жители Артемовска наблюдали постоянные конфликты между различными подразделениями: "Почему они не ладили, я не знаю. СБУ терпеть не могли ВСУ, ВСУ ненавидели нацбаты, нацбаты ненавидели еще кого-то". "Вот стоит ВСУ, в одном доме живет, напротив может жить СБУ. Между собой они не поладили и начинают друг друга "крыть" [обстреливать]. Но страдаем-то мы [мирные жители]", - рассказала она. Ранее мирные жители Артемовска рассказывали РИА Новости о том, как им приходилось сутками сидеть под обстрелами без воды, а выжить удалось только благодаря гуманитарной помощи от волонтеров - украинские солдаты не делились медикаментами и припасами. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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безопасность, артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Жительница Артемовска рассказала о столкновениях ВСУ, CБУ и нацбатов
Жительница Артемовска заявила, что ВСУ, СБУ и нацбаты постоянно конфликтовали