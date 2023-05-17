https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872318191.html

Жительница Артемовска рассказала о столкновениях ВСУ, CБУ и нацбатов

Жительница Артемовска рассказала о столкновениях ВСУ, CБУ и нацбатов - РИА Новости, 17.05.2023

Жительница Артемовска рассказала о столкновениях ВСУ, CБУ и нацбатов

Конфликты между различными силовыми структурами Киева доходят до вооруженных столкновений, рассказала РИА Новости жительница Артемовска. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:27

2023-05-17T10:27

2023-05-17T10:27

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

киев

украина

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Конфликты между различными силовыми структурами Киева доходят до вооруженных столкновений, рассказала РИА Новости жительница Артемовска. По ее словам, жители Артемовска наблюдали постоянные конфликты между различными подразделениями: "Почему они не ладили, я не знаю. СБУ терпеть не могли ВСУ, ВСУ ненавидели нацбаты, нацбаты ненавидели еще кого-то". "Вот стоит ВСУ, в одном доме живет, напротив может жить СБУ. Между собой они не поладили и начинают друг друга "крыть" [обстреливать]. Но страдаем-то мы [мирные жители]", - рассказала она. Ранее мирные жители Артемовска рассказывали РИА Новости о том, как им приходилось сутками сидеть под обстрелами без воды, а выжить удалось только благодаря гуманитарной помощи от волонтеров - украинские солдаты не делились медикаментами и припасами. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html

https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872216661.html

артемовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины