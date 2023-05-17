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Лихачев рассказал, что "Росатом" сохранил все арктические проекты
Лихачев рассказал, что "Росатом" сохранил все арктические проекты - РИА Новости, 17.05.2023
Лихачев рассказал, что "Росатом" сохранил все арктические проекты
"Росатом" в текущих условиях не остановил ни один крупный проект по развитию Арктики, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:36
2023-05-17T14:36
2023-05-17T15:07
арктика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
алексей лихачев
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Росатом" в текущих условиях не остановил ни один крупный проект по развитию Арктики, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Несмотря на санкции, в том числе ограничения, связанные с поставками оборудования, ни один из крупных проектов в Арктике не остановил реализацию. Совместно с "Новатэком", "Норникелем", "Роснефтью", другими компаниями продолжаем реализацию масштабных проектов, важных как для экономики России, так и имеющих ключевое влияние на глобальные рынки", - сказал Лихачев в среду на совещании, которое в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин с членами правительства РФ.Все целевые показатели 2022 года по развитию СМП были выполнены, подчеркнул Лихачев."Совместно с "Новатэком" мы планируем в начале следующего года запустить круглогодичную навигацию в восточной части СМП. Это действительно историческое решение, важное для развития всей Арктики, и особенное значение имеющее для экономики нашей страны", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев, экономика
Арктика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Алексей Лихачев, Экономика
Лихачев рассказал, что "Росатом" сохранил все арктические проекты
Лихачев заявил, что "Росатом" в нынешних условиях не остановил ни один проект в Арктике