https://ria.ru/20230517/arktika-1872396862.html

Лихачев рассказал, что "Росатом" сохранил все арктические проекты

Лихачев рассказал, что "Росатом" сохранил все арктические проекты - РИА Новости, 17.05.2023

Лихачев рассказал, что "Росатом" сохранил все арктические проекты

"Росатом" в текущих условиях не остановил ни один крупный проект по развитию Арктики, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:36

2023-05-17T14:36

2023-05-17T15:07

арктика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

алексей лихачев

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Росатом" в текущих условиях не остановил ни один крупный проект по развитию Арктики, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Несмотря на санкции, в том числе ограничения, связанные с поставками оборудования, ни один из крупных проектов в Арктике не остановил реализацию. Совместно с "Новатэком", "Норникелем", "Роснефтью", другими компаниями продолжаем реализацию масштабных проектов, важных как для экономики России, так и имеющих ключевое влияние на глобальные рынки", - сказал Лихачев в среду на совещании, которое в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин с членами правительства РФ.Все целевые показатели 2022 года по развитию СМП были выполнены, подчеркнул Лихачев."Совместно с "Новатэком" мы планируем в начале следующего года запустить круглогодичную навигацию в восточной части СМП. Это действительно историческое решение, важное для развития всей Арктики, и особенное значение имеющее для экономики нашей страны", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html

арктика

россия

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Кирилл Волков

арктика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев, экономика