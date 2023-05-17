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Суд заочно арестовал Роднянского* и Вырыпаева по делу о фейках об армии - РИА Новости, 17.05.2023
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10:23 17.05.2023 (обновлено: 11:57 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/arest-1872316695.html
Суд заочно арестовал Роднянского* и Вырыпаева по делу о фейках об армии
Суд заочно арестовал Роднянского* и Вырыпаева по делу о фейках об армии - РИА Новости, 17.05.2023
Суд заочно арестовал Роднянского* и Вырыпаева по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева по делу о распространении фейков о российский армии в зоне... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:23
2023-05-17T11:57
москва
происшествия
россия
александр роднянский
иван вырыпаев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева по делу о распространении фейков о российский армии в зоне действия специальной военной операции, оба объявлены в розыск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."В отношении Роднянского* и Вырыпаева вынесены решения о заочном аресте, оба объявлены в международный розыск",- сказала собеседница агентства.Вырыпаеву заочно предъявлено обвинение в публичном распространение группой лиц заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (пункт "б" части 2 статьи 207.3 УК РФ), Роднянский* обвиняется по той же статье о фейках, но без распространения группой лиц, а по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).По данной статье обоим грозит наказание от штрафа до пяти миллионов рублей до лишения свободы на срок до 10 лет.Роднянский* в октябре прошлого года был включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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москва, происшествия, россия, александр роднянский, иван вырыпаев
Москва, Происшествия, Россия, Александр Роднянский, Иван Вырыпаев
Суд заочно арестовал Роднянского* и Вырыпаева по делу о фейках об армии

Суд в Москве заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева по делу о распространении фейков о российский армии в зоне действия специальной военной операции, оба объявлены в розыск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"В отношении Роднянского* и Вырыпаева вынесены решения о заочном аресте, оба объявлены в международный розыск",- сказала собеседница агентства.
Вырыпаеву заочно предъявлено обвинение в публичном распространение группой лиц заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (пункт "б" части 2 статьи 207.3 УК РФ), Роднянский* обвиняется по той же статье о фейках, но без распространения группой лиц, а по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
По данной статье обоим грозит наказание от штрафа до пяти миллионов рублей до лишения свободы на срок до 10 лет.
Продюсер Александр Роднянский - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России
15 июня 2022, 09:48
Роднянский* в октябре прошлого года был включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
МоскваПроисшествияРоссияАлександр РоднянскийИван Вырыпаев
 
 
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