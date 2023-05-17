https://ria.ru/20230517/arest-1872316695.html

Суд заочно арестовал Роднянского* и Вырыпаева по делу о фейках об армии

Суд заочно арестовал Роднянского* и Вырыпаева по делу о фейках об армии - РИА Новости, 17.05.2023

Суд заочно арестовал Роднянского* и Вырыпаева по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева по делу о распространении фейков о российский армии в зоне... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:23

2023-05-17T10:23

2023-05-17T11:57

москва

происшествия

россия

александр роднянский

иван вырыпаев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева по делу о распространении фейков о российский армии в зоне действия специальной военной операции, оба объявлены в розыск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."В отношении Роднянского* и Вырыпаева вынесены решения о заочном аресте, оба объявлены в международный розыск",- сказала собеседница агентства.Вырыпаеву заочно предъявлено обвинение в публичном распространение группой лиц заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (пункт "б" части 2 статьи 207.3 УК РФ), Роднянский* обвиняется по той же статье о фейках, но без распространения группой лиц, а по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).По данной статье обоим грозит наказание от штрафа до пяти миллионов рублей до лишения свободы на срок до 10 лет.Роднянский* в октябре прошлого года был включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220615/rodnyanskiy-1795364614.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, россия, александр роднянский, иван вырыпаев