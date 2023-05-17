https://ria.ru/20230517/agitatsiya-1872287746.html
Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться - РИА Новости, 17.05.2023
Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T05:17
2023-05-17T05:17
2023-05-17T09:21
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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни", — уточнили в ведомстве.Представитель министерства рассказал, что агитационные снаряды для БМ-21 представляют собой реактивный снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружают рулоны с более чем одной тысячей агитационных листовок. В каждой листовке содержатся призывы военнослужащих ВСУ к добровольной сдаче и побуждению к этому их товарищей, что "впоследствии сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях".
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Артиллеристы забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Артиллеристы Центрального военного округа забросили листовки на позиции украинских войск с призывом сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В агитснаряд вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с более чем 1 тысячей листовок.
2023-05-17T05:17
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Минобороны: артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ
с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни", — уточнили в ведомстве.
Представитель министерства рассказал, что агитационные снаряды для БМ-21 представляют собой реактивный снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружают рулоны с более чем одной тысячей агитационных листовок.
В каждой листовке содержатся призывы военнослужащих ВСУ к добровольной сдаче и побуждению к этому их товарищей, что "впоследствии сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях".
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