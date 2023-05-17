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Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться

Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться - РИА Новости, 17.05.2023

Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T05:17

2023-05-17T05:17

2023-05-17T09:21

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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни", — уточнили в ведомстве.Представитель министерства рассказал, что агитационные снаряды для БМ-21 представляют собой реактивный снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружают рулоны с более чем одной тысячей агитационных листовок. В каждой листовке содержатся призывы военнослужащих ВСУ к добровольной сдаче и побуждению к этому их товарищей, что "впоследствии сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях".

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Артиллеристы забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться Артиллеристы Центрального военного округа забросили листовки на позиции украинских войск с призывом сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В агитснаряд вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с более чем 1 тысячей листовок. 2023-05-17T05:17 true PT8M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, безопасность