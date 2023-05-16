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В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота - РИА Новости, 16.05.2023
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10:18 16.05.2023 (обновлено: 10:31 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/zoloto-1872069087.html
В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота
В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота - РИА Новости, 16.05.2023
В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота
Контрабанду золота на 126 миллионов рублей пресекли в аэропорту "Домодедово", пассажир пытался вылететь из России с двумя слитками на 24 килограмма, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:18
2023-05-16T10:31
происшествия
россия
домодедово (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контрабанду золота на 126 миллионов рублей пресекли в аэропорту "Домодедово", пассажир пытался вылететь из России с двумя слитками на 24 килограмма, сообщает ЦОС ФСБ России. Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Мужчину арестовали.
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происшествия, россия, домодедово (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новости - туризм
Происшествия, Россия, Домодедово (аэропорт), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Новости - Туризм
В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота

В Домодедово задержали мужчину, пытавшегося вывезти за границу 24 килограмма золота

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотой слиток. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контрабанду золота на 126 миллионов рублей пресекли в аэропорту "Домодедово", пассажир пытался вылететь из России с двумя слитками на 24 килограмма, сообщает ЦОС ФСБ России.
«
"В международном аэропорту "Домодедово" пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации золота. У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружены сокрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 килограмм. Их оценочная стоимость превышает 126 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Мужчину арестовали.
 
ПроисшествияРоссияДомодедово (аэропорт)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Новости - Туризм
 
 
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