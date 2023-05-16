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В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота

В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота - РИА Новости, 16.05.2023

В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота

Контрабанду золота на 126 миллионов рублей пресекли в аэропорту "Домодедово", пассажир пытался вылететь из России с двумя слитками на 24 килограмма, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:18

2023-05-16T10:18

2023-05-16T10:31

происшествия

россия

домодедово (аэропорт)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контрабанду золота на 126 миллионов рублей пресекли в аэропорту "Домодедово", пассажир пытался вылететь из России с двумя слитками на 24 килограмма, сообщает ЦОС ФСБ России. Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Мужчину арестовали.

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происшествия, россия, домодедово (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новости - туризм