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Чешский центр коневодства отказался рассказывать о жеребце Кадырова

Чешский центр коневодства отказался рассказывать о жеребце Кадырова - РИА Новости, 16.05.2023

Чешский центр коневодства отказался рассказывать о жеребце Кадырова

Центр коневодства Darhorse в селе Крабчице (на западе Чехии), из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего лидеру Чечни Рамзану Кадырову жеребца по... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:23

2023-05-16T14:23

2023-05-16T14:23

в мире

чехия

рамзан кадыров

россия

чеченская республика (чечня)

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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Центр коневодства Darhorse в селе Крабчице (на западе Чехии), из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего лидеру Чечни Рамзану Кадырову жеребца по кличке Зазу, отказался предоставить какую-либо информацию на данную тему. "Никакой информации об этом (о коне Зазу и его краже) мы не сообщаем", - сообщил по телефону РИА Новости представитель центра Ростислав Копецкий. От каких-либо дальнейших объяснений он воздержался. О том, что в Чехии украден принадлежащий Кадырову жеребец по кличке Зазу, лидер Чечни сообщил в марте. Кадыров также напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. Накануне Кадыров сообщил, что выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими". В ответ на это заявление Кадырова пресс-служба чешской полиции сообщила, что никак не отреагирует на это, но коня по-прежнему ищут, расследуя дело как кражу.

https://ria.ru/20230402/kadyrov-1862515861.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)