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Чешский центр коневодства отказался рассказывать о жеребце Кадырова - РИА Новости, 16.05.2023
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14:23 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/zherebets-1872153919.html
Чешский центр коневодства отказался рассказывать о жеребце Кадырова
Чешский центр коневодства отказался рассказывать о жеребце Кадырова - РИА Новости, 16.05.2023
Чешский центр коневодства отказался рассказывать о жеребце Кадырова
Центр коневодства Darhorse в селе Крабчице (на западе Чехии), из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего лидеру Чечни Рамзану Кадырову жеребца по... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:23
2023-05-16T14:23
в мире
чехия
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Центр коневодства Darhorse в селе Крабчице (на западе Чехии), из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего лидеру Чечни Рамзану Кадырову жеребца по кличке Зазу, отказался предоставить какую-либо информацию на данную тему. "Никакой информации об этом (о коне Зазу и его краже) мы не сообщаем", - сообщил по телефону РИА Новости представитель центра Ростислав Копецкий. От каких-либо дальнейших объяснений он воздержался. О том, что в Чехии украден принадлежащий Кадырову жеребец по кличке Зазу, лидер Чечни сообщил в марте. Кадыров также напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. Накануне Кадыров сообщил, что выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими". В ответ на это заявление Кадырова пресс-служба чешской полиции сообщила, что никак не отреагирует на это, но коня по-прежнему ищут, расследуя дело как кражу.
https://ria.ru/20230402/kadyrov-1862515861.html
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в мире, чехия, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)
В мире, Чехия, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Чешский центр коневодства отказался рассказывать о жеребце Кадырова

Центр коневодства Darhorse отказался комментировать кражу жеребца, принадлежащего Кадырову

© Фото : Рамзан Кадыров/TelegramРамзан Кадыров и его конь Зазу
Рамзан Кадыров и его конь Зазу - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Рамзан Кадыров/Telegram
Рамзан Кадыров и его конь Зазу. Архивное фото
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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Центр коневодства Darhorse в селе Крабчице (на западе Чехии), из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего лидеру Чечни Рамзану Кадырову жеребца по кличке Зазу, отказался предоставить какую-либо информацию на данную тему.
"Никакой информации об этом (о коне Зазу и его краже) мы не сообщаем", - сообщил по телефону РИА Новости представитель центра Ростислав Копецкий. От каких-либо дальнейших объяснений он воздержался.
О том, что в Чехии украден принадлежащий Кадырову жеребец по кличке Зазу, лидер Чечни сообщил в марте. Кадыров также напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций.
Накануне Кадыров сообщил, что выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими". В ответ на это заявление Кадырова пресс-служба чешской полиции сообщила, что никак не отреагирует на это, но коня по-прежнему ищут, расследуя дело как кражу.
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В миреЧехияРамзан КадыровРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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