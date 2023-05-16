https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872265959.html
В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе
В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе - РИА Новости, 16.05.2023
В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о скорой победе над Россией указывают на его некомпетентность как политика, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:43
2023-05-16T21:43
2023-05-16T21:52
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леонид кучма
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о скорой победе над Россией указывают на его некомпетентность как политика, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим — это все разговоры маленького мальчика в песочнице", — сказал он.По словам эксперта, вокруг Украины складывается достаточно сложная ситуация. При этом внутри страны также сформировалось тяжелое социальное, демографическое, духовное и национальное положение, в том числе из-за попыток искоренения русского языка, отметил Соскин.
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В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе
Экс-советник Кучмы Соскин: слова Зеленского о победе Киева говорят о его некомпетентности