Рейтинг@Mail.ru
В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 16.05.2023 (обновлено: 21:52 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872265959.html
В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе
В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе - РИА Новости, 16.05.2023
В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о скорой победе над Россией указывают на его некомпетентность как политика, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:43
2023-05-16T21:52
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
олег соскин
специальная военная операция на украине
леонид кучма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о скорой победе над Россией указывают на его некомпетентность как политика, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим — это все разговоры маленького мальчика в песочнице", — сказал он.По словам эксперта, вокруг Украины складывается достаточно сложная ситуация. При этом внутри страны также сформировалось тяжелое социальное, демографическое, духовное и национальное положение, в том числе из-за попыток искоренения русского языка, отметил Соскин.
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872166765.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:0:2345:1759_1920x0_80_0_0_fe834b99535dfe6c8edeee9f12c8edf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Специальная военная операция на Украине, Леонид Кучма
В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе

Экс-советник Кучмы Соскин: слова Зеленского о победе Киева говорят о его некомпетентности

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о скорой победе над Россией указывают на его некомпетентность как политика, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим — это все разговоры маленького мальчика в песочнице", — сказал он.
По словам эксперта, вокруг Украины складывается достаточно сложная ситуация. При этом внутри страны также сформировалось тяжелое социальное, демографическое, духовное и национальное положение, в том числе из-за попыток искоренения русского языка, отметил Соскин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала