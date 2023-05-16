https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872204619.html

В Крыму назвали Зеленского профессиональным брехуном

В Крыму назвали Зеленского профессиональным брехуном - РИА Новости, 16.05.2023

В Крыму назвали Зеленского профессиональным брехуном

Глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале назвал Владимира Зеленского, заявившего, что в Крыму нет никакого развития, "профессиональным РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:08

2023-05-16T17:08

2023-05-16T17:08

россия

украина

владимир зеленский

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале назвал Владимира Зеленского, заявившего, что в Крыму нет никакого развития, "профессиональным брехуном". Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго, и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России. "Как долго они умеют "восстанавливать", мы хорошо знаем: четверть века сидели под ними, находясь в условиях вялотекущей деградации. И вышли из нее только после возвращения в Россию. Это настолько очевидно, что не нуждается в дополнительных доказательствах. Все на виду. Но с Зеленского — какой спрос. Ложь — его способ существования. Даже слово правды его попросту убьет", - написал Константинов в своем телеграм-канале. При этом Константинов подчеркнул, что вопрос больше к итальянским журналистам, которые слушали, подмахивали, улыбались и кивали "бессвязному бреду" "профессионального брехуна" Зеленского. "Им не стыдно? Или стыд не входит в набор качеств итальянской журналистики?" - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872173206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, владимир зеленский, владимир константинов, республика крым