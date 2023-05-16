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В Крыму назвали Зеленского профессиональным брехуном - РИА Новости, 16.05.2023
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17:08 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872204619.html
В Крыму назвали Зеленского профессиональным брехуном
В Крыму назвали Зеленского профессиональным брехуном - РИА Новости, 16.05.2023
В Крыму назвали Зеленского профессиональным брехуном
Глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале назвал Владимира Зеленского, заявившего, что в Крыму нет никакого развития, "профессиональным РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:08
2023-05-16T17:08
россия
украина
владимир зеленский
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале назвал Владимира Зеленского, заявившего, что в Крыму нет никакого развития, "профессиональным брехуном". Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго, и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России. "Как долго они умеют "восстанавливать", мы хорошо знаем: четверть века сидели под ними, находясь в условиях вялотекущей деградации. И вышли из нее только после возвращения в Россию. Это настолько очевидно, что не нуждается в дополнительных доказательствах. Все на виду. Но с Зеленского — какой спрос. Ложь — его способ существования. Даже слово правды его попросту убьет", - написал Константинов в своем телеграм-канале. При этом Константинов подчеркнул, что вопрос больше к итальянским журналистам, которые слушали, подмахивали, улыбались и кивали "бессвязному бреду" "профессионального брехуна" Зеленского. "Им не стыдно? Или стыд не входит в набор качеств итальянской журналистики?" - подчеркнул глава парламента.
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россия, украина, владимир зеленский, владимир константинов, республика крым
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму назвали Зеленского профессиональным брехуном

Глава крымского парламента Константинов назвал Зеленского профессиональным брехуном

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале назвал Владимира Зеленского, заявившего, что в Крыму нет никакого развития, "профессиональным брехуном".
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго, и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.
"Как долго они умеют "восстанавливать", мы хорошо знаем: четверть века сидели под ними, находясь в условиях вялотекущей деградации. И вышли из нее только после возвращения в Россию. Это настолько очевидно, что не нуждается в дополнительных доказательствах. Все на виду. Но с Зеленского — какой спрос. Ложь — его способ существования. Даже слово правды его попросту убьет", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
При этом Константинов подчеркнул, что вопрос больше к итальянским журналистам, которые слушали, подмахивали, улыбались и кивали "бессвязному бреду" "профессионального брехуна" Зеленского.
"Им не стыдно? Или стыд не входит в набор качеств итальянской журналистики?" - подчеркнул глава парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Зеленский сделал дерзкое заявление о Крыме и опозорился
Вчера, 15:23
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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