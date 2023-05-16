https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872173206.html

Зеленский сделал дерзкое заявление о Крыме и опозорился

Зеленский сделал дерзкое заявление о Крыме и опозорился - РИА Новости, 16.05.2023

Зеленский сделал дерзкое заявление о Крыме и опозорился

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что в Крыму "нет ни туризма, ни экономики, ни развития". "Спросите... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:23

2023-05-16T15:23

2023-05-16T16:09

украина

владимир зеленский

в мире

республика крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что в Крыму "нет ни туризма, ни экономики, ни развития". "Спросите сначала у крымчан", — написал один из комментаторов. "Крым уже цветет", — поддержал другой. "Видимо, оставить крымчан в покое — не вариант", — отметил третий. "Россия вложила миллиарды в Крым, чтобы восстановить инфраструктуру, жилье, социальные системы (школы, больницы, культовые сооружения, общественные центры). Украина 30 лет ничего не делала, только грабила Крым", — поделился мнением еще один пользователь. "Он вообще владеет информацией о том, что происходит в Крыму?" — поинтересовался пятый. "Это не просто ложь, каждое слово — полная и доказуемая противоположность правде", — заключили читатели. В интервью итальянским СМИ Зеленский заявил, что в Крыму якобы ничего нет, и что "восстанавливать полуостров" придется очень долго, и без Украины это невозможно. Кроме того, он утверждал, что все крымчане — украинцы и все они против России.

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872145646.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html

украина

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, в мире, республика крым, россия