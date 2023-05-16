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Зеленский сделал дерзкое заявление о Крыме и опозорился - РИА Новости, 16.05.2023
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15:23 16.05.2023 (обновлено: 16:09 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872173206.html
Зеленский сделал дерзкое заявление о Крыме и опозорился
Зеленский сделал дерзкое заявление о Крыме и опозорился - РИА Новости, 16.05.2023
Зеленский сделал дерзкое заявление о Крыме и опозорился
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что в Крыму "нет ни туризма, ни экономики, ни развития". "Спросите... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:23
2023-05-16T16:09
украина
владимир зеленский
в мире
республика крым
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что в Крыму "нет ни туризма, ни экономики, ни развития". "Спросите сначала у крымчан", — написал один из комментаторов. "Крым уже цветет", — поддержал другой. "Видимо, оставить крымчан в покое — не вариант", — отметил третий. "Россия вложила миллиарды в Крым, чтобы восстановить инфраструктуру, жилье, социальные системы (школы, больницы, культовые сооружения, общественные центры). Украина 30 лет ничего не делала, только грабила Крым", — поделился мнением еще один пользователь. "Он вообще владеет информацией о том, что происходит в Крыму?" — поинтересовался пятый. "Это не просто ложь, каждое слово — полная и доказуемая противоположность правде", — заключили читатели. В интервью итальянским СМИ Зеленский заявил, что в Крыму якобы ничего нет, и что "восстанавливать полуостров" придется очень долго, и без Украины это невозможно. Кроме того, он утверждал, что все крымчане — украинцы и все они против России.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872145646.html
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украина, владимир зеленский, в мире, республика крым, россия
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Республика Крым, Россия
Зеленский сделал дерзкое заявление о Крыме и опозорился

Пользователи Twitter осудили слова президента Украины Зеленского о проблемах в Крыму

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что в Крыму "нет ни туризма, ни экономики, ни развития".

"Спросите сначала у крымчан", — написал один из комментаторов.
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"Крым уже цветет", — поддержал другой.
"Видимо, оставить крымчан в покое — не вариант", — отметил третий.
"Россия вложила миллиарды в Крым, чтобы восстановить инфраструктуру, жилье, социальные системы (школы, больницы, культовые сооружения, общественные центры). Украина 30 лет ничего не делала, только грабила Крым", — поделился мнением еще один пользователь.
"Он вообще владеет информацией о том, что происходит в Крыму?" — поинтересовался пятый.
"Это не просто ложь, каждое слово — полная и доказуемая противоположность правде", — заключили читатели.

В интервью итальянским СМИ Зеленский заявил, что в Крыму якобы ничего нет, и что "восстанавливать полуостров" придется очень долго, и без Украины это невозможно. Кроме того, он утверждал, что все крымчане — украинцы и все они против России.
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