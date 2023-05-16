https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872166765.html

Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России

Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России - РИА Новости, 16.05.2023

Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России

Владимир Зеленский допустил серьезный просчет, полагая, что украинские войска смогут легко противостоять России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:10

2023-05-16T15:10

2023-05-16T17:14

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил серьезный просчет, полагая, что украинские войска смогут легко противостоять России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей"."Помните в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот посмотрите уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия", — отметил военный.По словам Кривоноса, главная ошибка Зеленского во время конфликта — неправильная оценка состояния российских Вооруженных сил. Генерал полагает, что именно это и стало причиной последующих неудач ВСУ на фронте.При этом он не согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о якобы имеющем место геополитическом поражении Москвы. Во время подобных критических ситуаций нельзя верить подобным политическим заявлениям, так как они не отражают реальность, подытожил Кривонос.

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html

https://ria.ru/20230516/krym-1872047260.html

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