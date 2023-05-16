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Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 16.05.2023 (обновлено: 17:14 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872166765.html
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России - РИА Новости, 16.05.2023
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России
Владимир Зеленский допустил серьезный просчет, полагая, что украинские войска смогут легко противостоять России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:10
2023-05-16T17:14
в мире
украина
москва
владимир зеленский
сергей кривонос
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил серьезный просчет, полагая, что украинские войска смогут легко противостоять России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей"."Помните в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот посмотрите уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия", — отметил военный.По словам Кривоноса, главная ошибка Зеленского во время конфликта — неправильная оценка состояния российских Вооруженных сил. Генерал полагает, что именно это и стало причиной последующих неудач ВСУ на фронте.При этом он не согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о якобы имеющем место геополитическом поражении Москвы. Во время подобных критических ситуаций нельзя верить подобным политическим заявлениям, так как они не отражают реальность, подытожил Кривонос.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html
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в мире, украина, москва, владимир зеленский, сергей кривонос, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, россия, франция
В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России

Генерал ВСУ Кривонос назвал недооценку мощи ВС России главной ошибкой Владимира Зеленского

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил серьезный просчет, полагая, что украинские войска смогут легко противостоять России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей".
"Помните в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот посмотрите уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия", — отметил военный.
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"Подмигнул Путину". В США заметили деталь на встрече Макрона и Зеленского
Вчера, 11:14
По словам Кривоноса, главная ошибка Зеленского во время конфликта — неправильная оценка состояния российских Вооруженных сил. Генерал полагает, что именно это и стало причиной последующих неудач ВСУ на фронте.
При этом он не согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о якобы имеющем место геополитическом поражении Москвы. Во время подобных критических ситуаций нельзя верить подобным политическим заявлениям, так как они не отражают реальность, подытожил Кривонос.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийСергей КривоносЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныРоссияФранция
 
 
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