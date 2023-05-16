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Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России - РИА Новости, 16.05.2023
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России
Владимир Зеленский допустил серьезный просчет, полагая, что украинские войска смогут легко противостоять России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:10
2023-05-16T15:10
2023-05-16T17:14
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил серьезный просчет, полагая, что украинские войска смогут легко противостоять России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей"."Помните в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот посмотрите уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия", — отметил военный.По словам Кривоноса, главная ошибка Зеленского во время конфликта — неправильная оценка состояния российских Вооруженных сил. Генерал полагает, что именно это и стало причиной последующих неудач ВСУ на фронте.При этом он не согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о якобы имеющем место геополитическом поражении Москвы. Во время подобных критических ситуаций нельзя верить подобным политическим заявлениям, так как они не отражают реальность, подытожил Кривонос.
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В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после его слов о России
Генерал ВСУ Кривонос назвал недооценку мощи ВС России главной ошибкой Владимира Зеленского