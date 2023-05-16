https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872053749.html
Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети
Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 16.05.2023
Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который на вручении премии имени Карла Великого в Германии заявил, что российский... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:09
2023-05-16T09:09
2023-05-16T10:12
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который на вручении премии имени Карла Великого в Германии заявил, что российский лидер Владимир Путин должен просить пощады. "Самая большая катастрофа — это вы, уважаемый Зеленский. Вы выбрали, чтобы США/ЕС/НАТО использовали ваш народ в качестве пушечного мяса для своего прокси-конфликта", — написал один из комментаторов."Говорит человек, который игнорировал Минские соглашения после вступления в должность", — отметил другой. "Значит, Зеленский чувствует себя одиноким? Боится, что партнеры его бросят?" — поддержал третий. "Зеленский хочет повторять это снова и снова в надежде превратить из мифа в реальность", — поделился мнением еще один пользователь. "Путин, наверное, сейчас смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь!" — заключили читатели. Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. Ее получали такие известные политики, как Уинстон Черчилль и Генри Киссинджер, а в последние годы — папа римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон.
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Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили президента Украины Зеленского за угрозу в адрес Путина
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который на вручении премии имени Карла Великого в Германии заявил, что российский лидер Владимир Путин должен просить пощады.
"Самая большая катастрофа — это вы, уважаемый Зеленский
. Вы выбрали, чтобы США/ЕС/НАТО использовали ваш народ в качестве пушечного мяса для своего прокси-конфликта", — написал один из комментаторов.
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"Говорит человек, который игнорировал Минские соглашения после вступления в должность", — отметил другой.
"Значит, Зеленский чувствует себя одиноким? Боится, что партнеры его бросят?" — поддержал третий.
"Зеленский хочет повторять это снова и снова в надежде превратить из мифа в реальность", — поделился мнением еще один пользователь.
"Путин, наверное, сейчас смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь!" — заключили читатели.
Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. Ее получали такие известные политики, как Уинстон Черчилль и Генри Киссинджер, а в последние годы — папа римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон.
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