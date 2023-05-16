https://ria.ru/20230516/zavod-1872191609.html
Путин поздравил Обуховский завод с юбилеем
Путин поздравил Обуховский завод с юбилеем - РИА Новости, 16.05.2023
Путин поздравил Обуховский завод с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников АО "Обуховский завод" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз – Антей") с 160-летним юбилеем, отметив их вклад в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:23
2023-05-16T16:23
2023-05-16T16:23
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владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников АО "Обуховский завод" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз – Антей") с 160-летним юбилеем, отметив их вклад в наращивание боевой мощи Вооруженных сил России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 160-летием основания легендарного Обуховского завода... Заводчане разрабатывают и запускают в серийное производство передовые образцы вооружения, военной и специальной техники, вносят весомый вклад в наращивание боевой мощи отечественных Вооруженных сил, обеспечение национальной безопасности страны", - говорится в сообщении. Путин подчеркнул, что и сегодня коллектив предприятия с уважением относится к его истории и традициям. По словам главы государства, Обуховский завод - высокотехнологичный научно-производственный комплекс, отвечающий техническим и технологическим решениям мирового уровня. Президент пожелал коллективу успехов. "Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, эффективно решать важные, ответственные задачи", - заключил он.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил Обуховский завод с юбилеем
Путин поздравил Обуховский завод с юбилеем, отметив вклад в наращивание боевой мощи ВС
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников АО "Обуховский завод" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз – Антей") с 160-летним юбилеем, отметив их вклад в наращивание боевой мощи Вооруженных сил России, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 160-летием основания легендарного Обуховского завода... Заводчане разрабатывают и запускают в серийное производство передовые образцы вооружения, военной и специальной техники, вносят весомый вклад в наращивание боевой мощи отечественных Вооруженных сил, обеспечение национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.
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Путин подчеркнул, что и сегодня коллектив предприятия с уважением относится к его истории и традициям. По словам главы государства, Обуховский завод - высокотехнологичный научно-производственный комплекс, отвечающий техническим и технологическим решениям мирового уровня.
Президент пожелал коллективу успехов. "Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, эффективно решать важные, ответственные задачи", - заключил он.
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