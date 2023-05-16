Из Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек
Балицкий: из прифронтовых территорий Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭвакуированные жители прифронтовых населенных пунктов Запорожской области в Бердянске
Эвакуированные жители прифронтовых населенных пунктов Запорожской области в Бердянске. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области вывезены в Бердянск, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день из прифронтовых территорий во временный центр размещения в Бердянске перевезены 3579 человек, из них около двух тысяч несовершеннолетних детей. Дети в безопасности, с ними занимаются педагоги, волонтеры "Единой России", "Юга молодого", движения "Мы вместе", обеспечен досуг и отдых", - написал он в своем Telegram-канале.
По слова Балицкого, принятое решение о вывозе мирного населения из городов и сел, которые постоянно подвергаются украинским обстрелам, - "единственно верное". Обстрелам ежедневно подвергается гражданская инфраструктура Токмака, Васильевки и Полог, отметил глава региона.
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"Вчера в Токмаке укронацисты использовали РСЗО HIMARS с кассетными боеприпасами для обстрела школы, где еще 4 мая шел учебный процесс. Нам удалось избежать жертв среди учащихся только благодаря своевременному перемещению семей с детьми вглубь области, в безопасные районы. Только благодаря тому, что мы раньше закончили учебный процесс, наши дети остались целы и невредимы", - рассказал Балицкий.
Балицким 5 мая было принято решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.