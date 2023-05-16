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Из Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:25 16.05.2023 (обновлено: 23:03 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/zaporozhe-1872270683.html
Из Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек
Из Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек - РИА Новости, 16.05.2023
Из Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек
Свыше 3,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области вывезены в Бердянск, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:25
2023-05-16T23:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
бердянск
токмак
единая россия
украина
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области вывезены в Бердянск, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. "На сегодняшний день из прифронтовых территорий во временный центр размещения в Бердянске перевезены 3579 человек, из них около двух тысяч несовершеннолетних детей. Дети в безопасности, с ними занимаются педагоги, волонтеры "Единой России", "Юга молодого", движения "Мы вместе", обеспечен досуг и отдых", - написал он в своем Telegram-канале. По слова Балицкого, принятое решение о вывозе мирного населения из городов и сел, которые постоянно подвергаются украинским обстрелам, - "единственно верное". Обстрелам ежедневно подвергается гражданская инфраструктура Токмака, Васильевки и Полог, отметил глава региона. Балицким 5 мая было принято решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html
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запорожская область
бердянск
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запорожская область, евгений балицкий, бердянск, токмак, единая россия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Бердянск, Токмак, Единая Россия, Украина, Россия
Из Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек

Балицкий: из прифронтовых территорий Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭвакуированные жители прифронтовых населенных пунктов Запорожской области в Бердянске
Эвакуированные жители прифронтовых населенных пунктов Запорожской области в Бердянске - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Эвакуированные жители прифронтовых населенных пунктов Запорожской области в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области вывезены в Бердянск, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день из прифронтовых территорий во временный центр размещения в Бердянске перевезены 3579 человек, из них около двух тысяч несовершеннолетних детей. Дети в безопасности, с ними занимаются педагоги, волонтеры "Единой России", "Юга молодого", движения "Мы вместе", обеспечен досуг и отдых", - написал он в своем Telegram-канале.
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По слова Балицкого, принятое решение о вывозе мирного населения из городов и сел, которые постоянно подвергаются украинским обстрелам, - "единственно верное". Обстрелам ежедневно подвергается гражданская инфраструктура Токмака, Васильевки и Полог, отметил глава региона.
«
"Вчера в Токмаке укронацисты использовали РСЗО HIMARS с кассетными боеприпасами для обстрела школы, где еще 4 мая шел учебный процесс. Нам удалось избежать жертв среди учащихся только благодаря своевременному перемещению семей с детьми вглубь области, в безопасные районы. Только благодаря тому, что мы раньше закончили учебный процесс, наши дети остались целы и невредимы", - рассказал Балицкий.
Балицким 5 мая было принято решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийБердянскТокмакЕдиная РоссияУкраинаРоссия
 
 
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