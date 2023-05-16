https://ria.ru/20230516/zaporozhe-1872270683.html

Из Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек

Из Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек - РИА Новости, 16.05.2023

Из Запорожской области вывезли свыше 3,5 тысячи человек

Свыше 3,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области вывезены в Бердянск, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:25

2023-05-16T22:25

2023-05-16T23:03

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

бердянск

токмак

единая россия

украина

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области вывезены в Бердянск, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. "На сегодняшний день из прифронтовых территорий во временный центр размещения в Бердянске перевезены 3579 человек, из них около двух тысяч несовершеннолетних детей. Дети в безопасности, с ними занимаются педагоги, волонтеры "Единой России", "Юга молодого", движения "Мы вместе", обеспечен досуг и отдых", - написал он в своем Telegram-канале. По слова Балицкого, принятое решение о вывозе мирного населения из городов и сел, которые постоянно подвергаются украинским обстрелам, - "единственно верное". Обстрелам ежедневно подвергается гражданская инфраструктура Токмака, Васильевки и Полог, отметил глава региона. Балицким 5 мая было принято решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html

запорожская область

бердянск

токмак

украина

россия

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запорожская область, евгений балицкий, бердянск, токмак, единая россия, украина, россия