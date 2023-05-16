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В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций - РИА Новости, 16.05.2023
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19:27 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/zapchasti-1872245714.html
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций - РИА Новости, 16.05.2023
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций
Власти США арестовали двух граждан РФ, подозреваемых в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям в обход американских санкций, говорится... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:27
2023-05-16T19:27
санкции
санкции в отношении россии
сша
россия
в мире
самолеты
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Власти США арестовали двух граждан РФ, подозреваемых в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям в обход американских санкций, говорится в судебных материалах. Олегу Пацуле и Василию Беседину, которые проживают в штате Флорида, инкриминируется заговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и совершения "международного отмывания денег". Сами подзащитные, согласно судебным материалам, настаивают, что запчасти, в том числе тормозные системы для Boeing 737, предназначались для двух компаний в Турции, хотя и признают, что те могли выступать в роли перепродавцов. Следствие утверждает, что россияне якобы направили коммерческие предложения трем российским авиакомпаниям и получили крупные денежные средства, которые тратились со счетов в США не только на закупки запчастей, но и "в целях личного обогащения", в том числе на приобретение дорогостоящего автомобиля и морского катера.
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санкции, санкции в отношении россии, сша, россия, в мире, самолеты
Санкции, Санкции в отношении России, США, Россия, В мире, Самолеты
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций

В США арестовали двух россиян, подозреваемых в поставках авиазапчастей в обход санкций

© Fotolia / kvnkrftНаручники на флаге США
Наручники на флаге США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Fotolia / kvnkrft
Наручники на флаге США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Власти США арестовали двух граждан РФ, подозреваемых в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям в обход американских санкций, говорится в судебных материалах.
Олегу Пацуле и Василию Беседину, которые проживают в штате Флорида, инкриминируется заговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и совершения "международного отмывания денег".
Сами подзащитные, согласно судебным материалам, настаивают, что запчасти, в том числе тормозные системы для Boeing 737, предназначались для двух компаний в Турции, хотя и признают, что те могли выступать в роли перепродавцов.
Следствие утверждает, что россияне якобы направили коммерческие предложения трем российским авиакомпаниям и получили крупные денежные средства, которые тратились со счетов в США не только на закупки запчастей, но и "в целях личного обогащения", в том числе на приобретение дорогостоящего автомобиля и морского катера.
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