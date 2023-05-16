https://ria.ru/20230516/zapchasti-1872245714.html

В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций

В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций - РИА Новости, 16.05.2023

В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций

Власти США арестовали двух граждан РФ, подозреваемых в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям в обход американских санкций, говорится... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:27

2023-05-16T19:27

2023-05-16T19:27

санкции

санкции в отношении россии

сша

россия

в мире

самолеты

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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Власти США арестовали двух граждан РФ, подозреваемых в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям в обход американских санкций, говорится в судебных материалах. Олегу Пацуле и Василию Беседину, которые проживают в штате Флорида, инкриминируется заговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и совершения "международного отмывания денег". Сами подзащитные, согласно судебным материалам, настаивают, что запчасти, в том числе тормозные системы для Boeing 737, предназначались для двух компаний в Турции, хотя и признают, что те могли выступать в роли перепродавцов. Следствие утверждает, что россияне якобы направили коммерческие предложения трем российским авиакомпаниям и получили крупные денежные средства, которые тратились со счетов в США не только на закупки запчастей, но и "в целях личного обогащения", в том числе на приобретение дорогостоящего автомобиля и морского катера.

https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, сша, россия, в мире, самолеты