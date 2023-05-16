https://ria.ru/20230516/zapchasti-1872245714.html
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций - РИА Новости, 16.05.2023
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций
Власти США арестовали двух граждан РФ, подозреваемых в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям в обход американских санкций, говорится... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:27
2023-05-16T19:27
2023-05-16T19:27
санкции
санкции в отношении россии
сша
россия
в мире
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95138/18/951381866_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7c09efb71579bcee7e935b0823d23b4b.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Власти США арестовали двух граждан РФ, подозреваемых в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям в обход американских санкций, говорится в судебных материалах. Олегу Пацуле и Василию Беседину, которые проживают в штате Флорида, инкриминируется заговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и совершения "международного отмывания денег". Сами подзащитные, согласно судебным материалам, настаивают, что запчасти, в том числе тормозные системы для Boeing 737, предназначались для двух компаний в Турции, хотя и признают, что те могли выступать в роли перепродавцов. Следствие утверждает, что россияне якобы направили коммерческие предложения трем российским авиакомпаниям и получили крупные денежные средства, которые тратились со счетов в США не только на закупки запчастей, но и "в целях личного обогащения", в том числе на приобретение дорогостоящего автомобиля и морского катера.
https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95138/18/951381866_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_3e67e1e15709779752e17e4530f70156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции в отношении россии, сша, россия, в мире, самолеты
Санкции, Санкции в отношении России, США, Россия, В мире, Самолеты
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в поставках авиазапчастей в обход санкций