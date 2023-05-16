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МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы
МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы - РИА Новости, 16.05.2023
МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы
США и НАТО пытаются превратить регион центральной Азии в плацдарм для угрозы южным границам России, заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:43
2023-05-16T08:43
2023-05-16T08:43
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и НАТО пытаются превратить регион центральной Азии в плацдарм для угрозы южным границам России, заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "США и НАТО стараются вовлекать страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно возобновления совместных учений на территории региона и размещения своей военной инфраструктуры", - заявил Галузин, выступая на III Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба "Валдай". "Очевидно, что все подобные усилия нацелены на сдерживание России, на отрыв региона от нашей страны и постепенное превращение его в плацдарм для угрозы нашим южным границам", - добавил замминистра. При этом он подчеркнул, что Россия и ОДКБ являются безальтернативными гарантами безопасности в регионе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, азия, михаил галузин, нато, одкб
Россия, США, Азия, Михаил Галузин, НАТО, ОДКБ
МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы
Замглавы МИД Галузин: Запад пытается превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы