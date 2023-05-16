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МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы

МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы - РИА Новости, 16.05.2023

МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы

США и НАТО пытаются превратить регион центральной Азии в плацдарм для угрозы южным границам России, заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:43

2023-05-16T08:43

2023-05-16T08:43

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и НАТО пытаются превратить регион центральной Азии в плацдарм для угрозы южным границам России, заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "США и НАТО стараются вовлекать страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно возобновления совместных учений на территории региона и размещения своей военной инфраструктуры", - заявил Галузин, выступая на III Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба "Валдай". "Очевидно, что все подобные усилия нацелены на сдерживание России, на отрыв региона от нашей страны и постепенное превращение его в плацдарм для угрозы нашим южным границам", - добавил замминистра. При этом он подчеркнул, что Россия и ОДКБ являются безальтернативными гарантами безопасности в регионе.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, азия, михаил галузин, нато, одкб