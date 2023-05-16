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В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов - РИА Новости, 16.05.2023
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14:32 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/zaderzhanie-1872157144.html
В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов
В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов - РИА Новости, 16.05.2023
В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов
Прокуратура в Болгарии привлекла к ответственности украинца, который помогал въезжать в страну незаконным мигрантам, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:32
2023-05-16T14:32
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура в Болгарии привлекла к ответственности украинца, который помогал въезжать в страну незаконным мигрантам, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Согласно информации софийской районной прокуратуры, 27-летний гражданин Украины Ю. Г. использовал неустановленное место на болгарско-турецкой границе, чтобы с помощью грузовика марки "Рено" доставлять в Софию граждан Сирии. У обвиняемого нет постоянного адреса в Болгарии, и, учитывая возможность, что он может скрыться, надзирающий прокурор вынес постановление о его задержании на срок до 72 часов. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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в мире, болгария, украина, софия (город)
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В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов

В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов из Сирии

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура в Болгарии привлекла к ответственности украинца, который помогал въезжать в страну незаконным мигрантам, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Согласно информации софийской районной прокуратуры, 27-летний гражданин Украины Ю. Г. использовал неустановленное место на болгарско-турецкой границе, чтобы с помощью грузовика марки "Рено" доставлять в Софию граждан Сирии.
У обвиняемого нет постоянного адреса в Болгарии, и, учитывая возможность, что он может скрыться, надзирающий прокурор вынес постановление о его задержании на срок до 72 часов.
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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