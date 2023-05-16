https://ria.ru/20230516/zaderzhanie-1872157144.html

В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов

В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов - РИА Новости, 16.05.2023

В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов

Прокуратура в Болгарии привлекла к ответственности украинца, который помогал въезжать в страну незаконным мигрантам, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:32

2023-05-16T14:32

2023-05-16T14:32

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура в Болгарии привлекла к ответственности украинца, который помогал въезжать в страну незаконным мигрантам, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Согласно информации софийской районной прокуратуры, 27-летний гражданин Украины Ю. Г. использовал неустановленное место на болгарско-турецкой границе, чтобы с помощью грузовика марки "Рено" доставлять в Софию граждан Сирии. У обвиняемого нет постоянного адреса в Болгарии, и, учитывая возможность, что он может скрыться, надзирающий прокурор вынес постановление о его задержании на срок до 72 часов. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230503/bolgariya-1869505583.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, болгария, украина, софия (город)