https://ria.ru/20230516/zaderzhanie-1872157144.html
В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов
В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов - РИА Новости, 16.05.2023
В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов
Прокуратура в Болгарии привлекла к ответственности украинца, который помогал въезжать в страну незаконным мигрантам, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:32
2023-05-16T14:32
2023-05-16T14:32
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура в Болгарии привлекла к ответственности украинца, который помогал въезжать в страну незаконным мигрантам, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Согласно информации софийской районной прокуратуры, 27-летний гражданин Украины Ю. Г. использовал неустановленное место на болгарско-турецкой границе, чтобы с помощью грузовика марки "Рено" доставлять в Софию граждан Сирии. У обвиняемого нет постоянного адреса в Болгарии, и, учитывая возможность, что он может скрыться, надзирающий прокурор вынес постановление о его задержании на срок до 72 часов. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230503/bolgariya-1869505583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, украина, софия (город)
В мире, Болгария, Украина, София (город)
В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов
В Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов из Сирии
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Прокуратура в Болгарии привлекла к ответственности украинца, который помогал въезжать в страну незаконным мигрантам, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ
).
Согласно информации софийской районной прокуратуры, 27-летний гражданин Украины Ю. Г. использовал неустановленное место на болгарско-турецкой границе, чтобы с помощью грузовика марки "Рено" доставлять в Софию граждан Сирии.
У обвиняемого нет постоянного адреса в Болгарии, и, учитывая возможность, что он может скрыться, надзирающий прокурор вынес постановление о его задержании на срок до 72 часов.
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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