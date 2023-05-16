https://ria.ru/20230516/zaderzhanie-1872123381.html
В МИД прокомментировали задержание экс-сотрудника консульства США
В МИД прокомментировали задержание экс-сотрудника консульства США - РИА Новости, 16.05.2023
В МИД прокомментировали задержание экс-сотрудника консульства США
Неприемлемая активность враждебных государств идет по нарастающей, задержание и арест бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке Роберта... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:02
2023-05-16T13:02
2023-05-16T13:47
сша
владивосток
сергей рябков
россия
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Неприемлемая активность враждебных государств идет по нарастающей, задержание и арест бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке Роберта Шонова - одно из свидетельств этого, российские соответствующие службы ведут свои мероприятия по этому вопросу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее "Коммерсант" сообщил, что во Владивостоке при содействии ФСБ задержан бывший сотрудник американского посольства в РФ Роберт Шонов. В Лефортовском суде Москвы РИА Новости сообщили, что зарегистрировано ходатайство о продлении Р. Р. Шонову срока содержания под стражей. По данным суда, ему вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Фабула дела не раскрывалась. Источник сообщал РИА Новости, что Шонова задержали возле его дома во Владивостоке еще в марте, он не оказывал сопротивления.Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, "будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации".В посольстве США в России сообщали РИА Новости, что дипмиссия в курсе задержания во Владивостоке экс-сотрудника американского консульства, но пока не располагает комментарием по теме.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, владивосток, сергей рябков, россия, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Владивосток, Сергей Рябков, Россия, Происшествия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД прокомментировали задержание экс-сотрудника консульства США
Замглавы МИД Рябков: неприемлемая активность враждебных государств идет по нарастающей
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Неприемлемая активность враждебных государств идет по нарастающей, задержание и арест бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке Роберта Шонова - одно из свидетельств этого, российские соответствующие службы ведут свои мероприятия по этому вопросу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Проводятся соответствующими нашими службами мероприятия, которые они по долгу службы осуществляют. Понятно, что определенная неприемлемая активность враждебных государств не идет по убывающей, она идет по нарастающей в отношении нас. Вот одно из свидетельств этого", - сказал он журналистам.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что во Владивостоке при содействии ФСБ задержан бывший сотрудник американского посольства в РФ Роберт Шонов. В Лефортовском суде Москвы РИА Новости сообщили, что зарегистрировано ходатайство о продлении Р. Р. Шонову срока содержания под стражей. По данным суда, ему вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Фабула дела не раскрывалась. Источник сообщал РИА Новости, что Шонова задержали возле его дома во Владивостоке еще в марте, он не оказывал сопротивления.
Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, "будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации".
В посольстве США в России сообщали РИА Новости, что дипмиссия в курсе задержания во Владивостоке
экс-сотрудника американского консульства, но пока не располагает комментарием по теме.
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