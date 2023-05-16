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В Перми задержали мужчину, разгромившего магазин - РИА Новости, 16.05.2023
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09:26 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/zaderzhanie-1872061751.html
В Перми задержали мужчину, разгромившего магазин
В Перми задержали мужчину, разгромившего магазин - РИА Новости, 16.05.2023
В Перми задержали мужчину, разгромившего магазин
Полиция задержала в Перми мужчину, который неадекватно вел себя в магазине, и передали его медикам, сообщает пресс-служба краевого ведомства. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:26
2023-05-16T09:26
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Перми мужчину, который неадекватно вел себя в магазине, и передали его медикам, сообщает пресс-служба краевого ведомства. По данным полиции, вечером 15 мая в отдел поступило сообщение о том, что в магазине в Мотовилихинском районе Перми находится молодой человек, который ведет себя странно: кричит, скидывает товар со стеллажей, режет тело канцелярским ножом. В соцсети жителями было опубликовано видео, на котором мужчина лихорадочно разбрасывает товары в магазине. Пользователи уточняли, что это произошло в "Находке" в микрорайоне Верхняя Курья, а покупатель, который вел себя неадекватно, "захватил" торговую точку: выломал дверь, портил имущество и технику, бегал и обливал себя жидкостью для розжига, разбил стеклянную бутылку и царапал осколком шею. "Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина и передали его медицинским работникам. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230514/ograblenie-1871620559.html
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пермь, пермский край, происшествия
Пермь, Пермский край, Происшествия
В Перми задержали мужчину, разгромившего магазин

В Перми задержали мужчину, который вел себя неадекватно и разгромил магазин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Перми мужчину, который неадекватно вел себя в магазине, и передали его медикам, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
По данным полиции, вечером 15 мая в отдел поступило сообщение о том, что в магазине в Мотовилихинском районе Перми находится молодой человек, который ведет себя странно: кричит, скидывает товар со стеллажей, режет тело канцелярским ножом.
В соцсети жителями было опубликовано видео, на котором мужчина лихорадочно разбрасывает товары в магазине. Пользователи уточняли, что это произошло в "Находке" в микрорайоне Верхняя Курья, а покупатель, который вел себя неадекватно, "захватил" торговую точку: выломал дверь, портил имущество и технику, бегал и обливал себя жидкостью для розжига, разбил стеклянную бутылку и царапал осколком шею.
"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина и передали его медицинским работникам. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
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