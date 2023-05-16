https://ria.ru/20230516/zaderzhanie-1872061751.html

В Перми задержали мужчину, разгромившего магазин

В Перми задержали мужчину, разгромившего магазин - РИА Новости, 16.05.2023

В Перми задержали мужчину, разгромившего магазин

Полиция задержала в Перми мужчину, который неадекватно вел себя в магазине, и передали его медикам, сообщает пресс-служба краевого ведомства. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:26

2023-05-16T09:26

2023-05-16T09:26

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Перми мужчину, который неадекватно вел себя в магазине, и передали его медикам, сообщает пресс-служба краевого ведомства. По данным полиции, вечером 15 мая в отдел поступило сообщение о том, что в магазине в Мотовилихинском районе Перми находится молодой человек, который ведет себя странно: кричит, скидывает товар со стеллажей, режет тело канцелярским ножом. В соцсети жителями было опубликовано видео, на котором мужчина лихорадочно разбрасывает товары в магазине. Пользователи уточняли, что это произошло в "Находке" в микрорайоне Верхняя Курья, а покупатель, который вел себя неадекватно, "захватил" торговую точку: выломал дверь, портил имущество и технику, бегал и обливал себя жидкостью для розжига, разбил стеклянную бутылку и царапал осколком шею. "Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина и передали его медицинским работникам. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230514/ograblenie-1871620559.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пермь, пермский край, происшествия