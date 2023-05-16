https://ria.ru/20230516/yugra-1872169557.html

В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе

В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 16.05.2023

В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе

Один человек погиб, еще пятеро пострадали после взрыва на одном из участков газопровода в Белоярском районе ХМАО, сообщил глава департамента здравоохранения... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:15

2023-05-16T15:15

2023-05-16T16:29

происшествия

белоярский район

ханты-мансийский автономный округ

нягань

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали после взрыва на одном из участков газопровода в Белоярском районе ХМАО, сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших эвакуируют вертолетами санавиации в окружную больницу в городе Нягань.О ЧП ранее во вторник сообщили в экстренных службах. Взрыв произошел на недействующей линии газопровода в 30 километрах от поселка Лыхма. Первая информация о происшествии поступила в 12:37 мск, а "в 13:45 мск горение на месте происшествия отсутствовало". Угрозы для местных жителей нет.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871526181.html

белоярский район

ханты-мансийский автономный округ

нягань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белоярский район, ханты-мансийский автономный округ, нягань