https://ria.ru/20230516/yugra-1872169557.html
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 16.05.2023
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе
Один человек погиб, еще пятеро пострадали после взрыва на одном из участков газопровода в Белоярском районе ХМАО, сообщил глава департамента здравоохранения... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:15
2023-05-16T15:15
2023-05-16T16:29
происшествия
белоярский район
ханты-мансийский автономный округ
нягань
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали после взрыва на одном из участков газопровода в Белоярском районе ХМАО, сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших эвакуируют вертолетами санавиации в окружную больницу в городе Нягань.О ЧП ранее во вторник сообщили в экстренных службах. Взрыв произошел на недействующей линии газопровода в 30 километрах от поселка Лыхма. Первая информация о происшествии поступила в 12:37 мск, а "в 13:45 мск горение на месте происшествия отсутствовало". Угрозы для местных жителей нет.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871526181.html
белоярский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белоярский район, ханты-мансийский автономный округ, нягань
Происшествия, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе
В ХМАО один человек погиб и пять пострадали после взрыва на одном из участков газопровода