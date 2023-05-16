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В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 16.05.2023
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15:15 16.05.2023 (обновлено: 16:29 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/yugra-1872169557.html
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 16.05.2023
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе
Один человек погиб, еще пятеро пострадали после взрыва на одном из участков газопровода в Белоярском районе ХМАО, сообщил глава департамента здравоохранения... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:15
2023-05-16T16:29
происшествия
белоярский район
ханты-мансийский автономный округ
нягань
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали после взрыва на одном из участков газопровода в Белоярском районе ХМАО, сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших эвакуируют вертолетами санавиации в окружную больницу в городе Нягань.О ЧП ранее во вторник сообщили в экстренных службах. Взрыв произошел на недействующей линии газопровода в 30 километрах от поселка Лыхма. Первая информация о происшествии поступила в 12:37 мск, а "в 13:45 мск горение на месте происшествия отсутствовало". Угрозы для местных жителей нет.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871526181.html
белоярский район
ханты-мансийский автономный округ
нягань
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происшествия, белоярский район, ханты-мансийский автономный округ, нягань
Происшествия, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе

В ХМАО один человек погиб и пять пострадали после взрыва на одном из участков газопровода

© РИА Новости / Алексей МайшевЛегкий многоцелевой вертолет санитарной авиации
Легкий многоцелевой вертолет санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Легкий многоцелевой вертолет санитарной авиации. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали после взрыва на одном из участков газопровода в Белоярском районе ХМАО, сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в Telegram-канале.
«

"Информация о пострадавших во время возгорания на одном из участков газопровода в Белоярском районе при проведении ремонтных работ. Из шести пострадавших: один погибший, пять — в тяжелом состоянии", — написал он.

Уточняется, что пострадавших эвакуируют вертолетами санавиации в окружную больницу в городе Нягань.
О ЧП ранее во вторник сообщили в экстренных службах. Взрыв произошел на недействующей линии газопровода в 30 километрах от поселка Лыхма. Первая информация о происшествии поступила в 12:37 мск, а "в 13:45 мск горение на месте происшествия отсутствовало". Угрозы для местных жителей нет.
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ПроисшествияБелоярский районХанты-Мансийский автономный округНягань
 
 
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