https://ria.ru/20230516/yugra-1872161737.html
В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе
В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 16.05.2023
В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе
Пять человек пострадали, по предварительным данным, при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:49
2023-05-16T14:49
2023-05-16T14:49
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия пострадали пять человек, их состояние уточняется. По предварительной информации, ЧП произошло на недействующей линии газопровода.
https://ria.ru/20230428/vzryv-1868413084.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе
Экстренные службы: пять человек пострадали при взрыве газопровода у поселка Лыхма в Югре