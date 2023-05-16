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В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 16.05.2023
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14:49 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/yugra-1872161737.html
В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе
В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 16.05.2023
В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе
Пять человек пострадали, по предварительным данным, при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:49
2023-05-16T14:49
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия пострадали пять человек, их состояние уточняется. По предварительной информации, ЧП произошло на недействующей линии газопровода.
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе

Экстренные службы: пять человек пострадали при взрыве газопровода у поселка Лыхма в Югре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В 13.28 мск поступила информация о взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали пять человек, их состояние уточняется. По предварительной информации, ЧП произошло на недействующей линии газопровода.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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