https://ria.ru/20230516/yugra-1872161737.html

В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе

В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 16.05.2023

В Югре пять человек пострадали при взрыве на газопроводе

Пять человек пострадали, по предварительным данным, при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:49

2023-05-16T14:49

2023-05-16T14:49

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия пострадали пять человек, их состояние уточняется. По предварительной информации, ЧП произошло на недействующей линии газопровода.

https://ria.ru/20230428/vzryv-1868413084.html

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ханты-мансийский автономный округ