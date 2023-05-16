https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044179.html

Японцы сотрудничают с Россией там, где им это выгодно, заявил генконсул

Японцы сотрудничают с Россией там, где им это выгодно, заявил генконсул - РИА Новости, 16.05.2023

Японцы сотрудничают с Россией там, где им это выгодно, заявил генконсул

Японцы продолжают сотрудничество с Россией только в тех областях, которые им выгодны и затрагивают их национальные интересы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T07:42

2023-05-16T07:42

2023-05-16T07:43

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сергей марин

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САППОРО/ТОКИО (Япония), 16 мая - РИА Новости. Японцы продолжают сотрудничество с Россией только в тех областях, которые им выгодны и затрагивают их национальные интересы, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин. Он пояснил, что это касается не только рыболовства, но и других областей. "В целом сотрудничество Японии с Россией и в других областях продолжается в такой же парадигме. В тех областях, где у Японии есть экономические интересы, там японская сторона продолжает сотрудничать. Это проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Арктик СПГ-2" и другие проекты – фармацевтика, медицина, которые не вошли в санкции, и часть соглашений о рыбном промысле", – сказал генконсул. "В их число входит соглашение между правительством СССР и правительством Японии о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 1985 года. По нему совместная комиссия устанавливает условия промысла лососевых российского происхождения в 200 мильной зоне Японии", – отметил он. По его словам, в марте этого года Россия и Япония договорились о сохранении квоты на уровне 2050 тонн, за которые Токио выплатит соответствующую компенсацию. "Равно как и соглашение между министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками от 1981 года. Здесь также договорились о промысле в апреле этого года в районе южных Курил, за что Япония заплатит России 82,54 миллиона иен (примерно 635 тысяч долларов). То есть из четырех соглашений два работают, а два сейчас находятся на паузе", - пояснил генеральный консул. При этом Россия приостановила действие некоторых соглашений по рыболовству. Например, было приостановлено соглашение 1998 года о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. "В преамбуле говорится о том, что правительства обеих стран заключают данное соглашение, "желая способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений" и так далее. Естественно, когда японская сторона явно идет по пути создания недружественной обстановки в наших отношениях, это соглашение теряет смысл", - отметил генконсул. По его словам, Россия и так шла навстречу Японии в вопросах рыбного промысла. "В частности, разрешение добывать живые морские ресурсы в 12-мильной зоне России в территориальных водах не имеет прецедентов в мировой практике, только мы пошли на такое в знак доброй воли, рассчитывая на создание атмосферы дружбы и сотрудничества", - сказал Марин. Также продолжается и торговля в Японии российскими морепродуктами, несмотря на то, что исключение Японией России из списка стран наибольшего благоприятствования привело к росту пошлин на ряд товаров. "Из-за исключения России из списка стран наибольшего благоприятствования выросли пошлины на часть рыбопромышленной продукции. Но эта торговля продолжается, потому что японский рынок рассчитывает на российские морские живые ресурсы, которые отличаются высоким качеством. Наша рыба и другие морепродукты присутствуют в торговых сетях Хоккайдо, столичного и других регионов, японцы с удовольствием их покупают", - сказал Марин. Согласно данным министерства финансов Японии, за прошлый год импорт морепродуктов и рыбы из России в Японию достиг рекордной суммы в 155,2 миллиарда иен (1,15 миллиарда долларов). Это самый высокий показатель с 1992 года после распада Советского Союза. Санкции, которые приняла Япония в отношении России, не распространяются на рыбу и морепродукты российского производства. До сих пор рекордным считался 2018 год, когда объем импорта морепродуктов из России составил 140,2 миллиарда иен. Россия занимает третье место после Чили и США в японском импорте рыбы и морепродуктов.

https://ria.ru/20230425/eksport-1867473557.html

https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866500272.html

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япония

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экономика, россия, япония, хоккайдо, сергей марин, сахалин-2, в мире