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Андрей Бетин вошел в совет директоров "Яндекса" - РИА Новости, 16.05.2023
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19:03 16.05.2023 (обновлено: 19:05 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/yandeks-1872238938.html
Андрей Бетин вошел в совет директоров "Яндекса"
Андрей Бетин вошел в совет директоров "Яндекса" - РИА Новости, 16.05.2023
Андрей Бетин вошел в совет директоров "Яндекса"
Андрей Бетин вошел в совет директоров Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") в качестве неисполнительного директора сроком на четыре года, следует из... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:03
2023-05-16T19:05
экономика
алексей комиссаров
аркадий волож
яндекс
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Андрей Бетин вошел в совет директоров Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") в качестве неисполнительного директора сроком на четыре года, следует из пресс-релиза по итогам внеочередного собрания акционеров компании. В марте компания сообщала, что временно исполняющий обязанности ректора РАНХиГС и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров покинул должность независимого директора "Яндекса". Бетин занимает должность заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", ректора Мастерской управления "Сенеж", согласно информации на сайте организации. "Профессиональный опыт и экспертиза Андрея Бетина в развитии образовательных инициатив помогут усилить команду совета директоров компании. Яндекс занимается образовательными проектами уже более 15 лет. Мы используем наши технологии для системного развития цифровых навыков среди школьников, студентов и взрослых специалистов", - говорится в комментарии пресс-службы "Яндекса". Также в рамках внеочередного собрания акционеров было предложено избрать компанию Reanda Audit &amp; Assurance B.V. в качестве аудитора финансовой отчетности "Яндекса". "Yandex N.V... сегодня объявила о том, что все решения, предложенные на внеочередном общем собрании акционеров "Яндекса", проведенного 15 мая 2023 года, были одобрены", - пишет компания. Акционерная структура Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") по состоянию на 31 марта 2023 года была построена следующим образом: семейный траст Аркадия Воложа владеет 8,5% капитала, или 45,1% голосов, другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2%, или 6,6% голосов. Владельцы до IPO владеют 0,3% капитала, или 1,8% голосов всей группы. Акции в свободном обращении составляют 87,9% капитала, или 46,5% голосов.
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экономика, алексей комиссаров, аркадий волож, яндекс
Экономика, Алексей Комиссаров, Аркадий Волож, Яндекс
Андрей Бетин вошел в совет директоров "Яндекса"

Андрей Бетин вошел в совет "Яндекса" в качестве неисполнительного директора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Андрей Бетин вошел в совет директоров Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") в качестве неисполнительного директора сроком на четыре года, следует из пресс-релиза по итогам внеочередного собрания акционеров компании.
В марте компания сообщала, что временно исполняющий обязанности ректора РАНХиГС и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров покинул должность независимого директора "Яндекса". Бетин занимает должность заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", ректора Мастерской управления "Сенеж", согласно информации на сайте организации.
"Профессиональный опыт и экспертиза Андрея Бетина в развитии образовательных инициатив помогут усилить команду совета директоров компании. Яндекс занимается образовательными проектами уже более 15 лет. Мы используем наши технологии для системного развития цифровых навыков среди школьников, студентов и взрослых специалистов", - говорится в комментарии пресс-службы "Яндекса".
Также в рамках внеочередного собрания акционеров было предложено избрать компанию Reanda Audit & Assurance B.V. в качестве аудитора финансовой отчетности "Яндекса".
"Yandex N.V... сегодня объявила о том, что все решения, предложенные на внеочередном общем собрании акционеров "Яндекса", проведенного 15 мая 2023 года, были одобрены", - пишет компания.
Акционерная структура Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") по состоянию на 31 марта 2023 года была построена следующим образом: семейный траст Аркадия Воложа владеет 8,5% капитала, или 45,1% голосов, другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2%, или 6,6% голосов. Владельцы до IPO владеют 0,3% капитала, или 1,8% голосов всей группы. Акции в свободном обращении составляют 87,9% капитала, или 46,5% голосов.
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ЭкономикаАлексей КомиссаровАркадий ВоложЯндекс
 
 
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