https://ria.ru/20230516/yandeks-1872238938.html

Андрей Бетин вошел в совет директоров "Яндекса"

Андрей Бетин вошел в совет директоров "Яндекса" - РИА Новости, 16.05.2023

Андрей Бетин вошел в совет директоров "Яндекса"

Андрей Бетин вошел в совет директоров Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") в качестве неисполнительного директора сроком на четыре года, следует из... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:03

2023-05-16T19:03

2023-05-16T19:05

экономика

алексей комиссаров

аркадий волож

яндекс

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Андрей Бетин вошел в совет директоров Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") в качестве неисполнительного директора сроком на четыре года, следует из пресс-релиза по итогам внеочередного собрания акционеров компании. В марте компания сообщала, что временно исполняющий обязанности ректора РАНХиГС и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров покинул должность независимого директора "Яндекса". Бетин занимает должность заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", ректора Мастерской управления "Сенеж", согласно информации на сайте организации. "Профессиональный опыт и экспертиза Андрея Бетина в развитии образовательных инициатив помогут усилить команду совета директоров компании. Яндекс занимается образовательными проектами уже более 15 лет. Мы используем наши технологии для системного развития цифровых навыков среди школьников, студентов и взрослых специалистов", - говорится в комментарии пресс-службы "Яндекса". Также в рамках внеочередного собрания акционеров было предложено избрать компанию Reanda Audit & Assurance B.V. в качестве аудитора финансовой отчетности "Яндекса". "Yandex N.V... сегодня объявила о том, что все решения, предложенные на внеочередном общем собрании акционеров "Яндекса", проведенного 15 мая 2023 года, были одобрены", - пишет компания. Акционерная структура Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") по состоянию на 31 марта 2023 года была построена следующим образом: семейный траст Аркадия Воложа владеет 8,5% капитала, или 45,1% голосов, другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2%, или 6,6% голосов. Владельцы до IPO владеют 0,3% капитала, или 1,8% голосов всей группы. Акции в свободном обращении составляют 87,9% капитала, или 46,5% голосов.

https://ria.ru/20230516/rebrending-1872057593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей комиссаров, аркадий волож, яндекс