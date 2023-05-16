Андрей Бетин вошел в совет директоров "Яндекса"
Андрей Бетин вошел в совет "Яндекса" в качестве неисполнительного директора
Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Андрей Бетин вошел в совет директоров Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") в качестве неисполнительного директора сроком на четыре года, следует из пресс-релиза по итогам внеочередного собрания акционеров компании.
В марте компания сообщала, что временно исполняющий обязанности ректора РАНХиГС и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров покинул должность независимого директора "Яндекса". Бетин занимает должность заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", ректора Мастерской управления "Сенеж", согласно информации на сайте организации.
"Профессиональный опыт и экспертиза Андрея Бетина в развитии образовательных инициатив помогут усилить команду совета директоров компании. Яндекс занимается образовательными проектами уже более 15 лет. Мы используем наши технологии для системного развития цифровых навыков среди школьников, студентов и взрослых специалистов", - говорится в комментарии пресс-службы "Яндекса".
Также в рамках внеочередного собрания акционеров было предложено избрать компанию Reanda Audit & Assurance B.V. в качестве аудитора финансовой отчетности "Яндекса".
"Yandex N.V... сегодня объявила о том, что все решения, предложенные на внеочередном общем собрании акционеров "Яндекса", проведенного 15 мая 2023 года, были одобрены", - пишет компания.
Акционерная структура Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") по состоянию на 31 марта 2023 года была построена следующим образом: семейный траст Аркадия Воложа владеет 8,5% капитала, или 45,1% голосов, другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2%, или 6,6% голосов. Владельцы до IPO владеют 0,3% капитала, или 1,8% голосов всей группы. Акции в свободном обращении составляют 87,9% капитала, или 46,5% голосов.