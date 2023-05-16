https://ria.ru/20230516/yakutiya-1872186596.html

Пожароопасный сезон объявили еще в 11 районах Якутии

Пожароопасный сезон объявили еще в 11 районах Якутии - РИА Новости, 16.05.2023

Пожароопасный сезон объявили еще в 11 районах Якутии

Пожароопасный сезон объявлен еще в 11 районах Якутии, заявили в оперативном штабе республики. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:04

2023-05-16T16:04

2023-05-16T16:05

евгений перфильев

природные пожары в россии

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Пожароопасный сезон объявлен еще в 11 районах Якутии, заявили в оперативном штабе республики. Ранее сообщалось о том, что пятого мая в Якутии обнаружены первые в этом году лесные пожары. Власти объявили об открытии пожароопасного сезона 12 мая на территории Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Хангаласского районах и города Якутска. "Пожароопасный сезон установлен еще в ряде лесничеств в центральных, заречных районах, а также в вилюйской группе. Соответствующий приказ подписал и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства (Якутии - ред.) Евгений Перфильев", - доложили в оперштабе.Отмечается, что во вторник сезон природных пожаров официально начался в Амгинском, Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Олекминском, Кобяйском, Таттинском, Чурапчинском, Усть-Майском районах. Лесопожарным формированиям приказано обеспечить мониторинг в зонах авиационного и наземного патрулирования.

https://ria.ru/20230515/pozhary-1871739600.html

якутск

республика саха (якутия)

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евгений перфильев, природные пожары в россии, происшествия, якутск, республика саха (якутия)