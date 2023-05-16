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Пожароопасный сезон объявили еще в 11 районах Якутии - РИА Новости, 16.05.2023
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16:04 16.05.2023 (обновлено: 16:05 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/yakutiya-1872186596.html
Пожароопасный сезон объявили еще в 11 районах Якутии
Пожароопасный сезон объявили еще в 11 районах Якутии - РИА Новости, 16.05.2023
Пожароопасный сезон объявили еще в 11 районах Якутии
Пожароопасный сезон объявлен еще в 11 районах Якутии, заявили в оперативном штабе республики. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:04
2023-05-16T16:05
евгений перфильев
природные пожары в россии
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Пожароопасный сезон объявлен еще в 11 районах Якутии, заявили в оперативном штабе республики. Ранее сообщалось о том, что пятого мая в Якутии обнаружены первые в этом году лесные пожары. Власти объявили об открытии пожароопасного сезона 12 мая на территории Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Хангаласского районах и города Якутска. "Пожароопасный сезон установлен еще в ряде лесничеств в центральных, заречных районах, а также в вилюйской группе. Соответствующий приказ подписал и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства (Якутии - ред.) Евгений Перфильев", - доложили в оперштабе.Отмечается, что во вторник сезон природных пожаров официально начался в Амгинском, Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Олекминском, Кобяйском, Таттинском, Чурапчинском, Усть-Майском районах. Лесопожарным формированиям приказано обеспечить мониторинг в зонах авиационного и наземного патрулирования.
https://ria.ru/20230515/pozhary-1871739600.html
якутск
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евгений перфильев, природные пожары в россии, происшествия, якутск, республика саха (якутия)
Евгений Перфильев, Природные пожары в России, Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
Пожароопасный сезон объявили еще в 11 районах Якутии

Оперштаб: пожароопасный сезон объявлен еще в 11 районах Якутии

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ЯКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Пожароопасный сезон объявлен еще в 11 районах Якутии, заявили в оперативном штабе республики.
Ранее сообщалось о том, что пятого мая в Якутии обнаружены первые в этом году лесные пожары. Власти объявили об открытии пожароопасного сезона 12 мая на территории Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Хангаласского районах и города Якутска.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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"Пожароопасный сезон установлен еще в ряде лесничеств в центральных, заречных районах, а также в вилюйской группе. Соответствующий приказ подписал и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства (Якутии - ред.) Евгений Перфильев", - доложили в оперштабе.
Отмечается, что во вторник сезон природных пожаров официально начался в Амгинском, Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Олекминском, Кобяйском, Таттинском, Чурапчинском, Усть-Майском районах. Лесопожарным формированиям приказано обеспечить мониторинг в зонах авиационного и наземного патрулирования.
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Евгений ПерфильевПриродные пожары в РоссииПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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