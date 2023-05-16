https://ria.ru/20230516/vzyatki-1872242852.html
Суд утвердил приговор депутату ГД по делу о взятках на три миллиарда рублей
Суд утвердил приговор депутату ГД по делу о взятках на три миллиарда рублей - РИА Новости, 16.05.2023
Суд утвердил приговор депутату ГД по делу о взятках на три миллиарда рублей
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет колонии за получение взяток на 3... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:19
2023-05-16T19:19
2023-05-16T19:19
происшествия
россия
вадим белоусов
госдума рф
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет колонии за получение взяток на 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд оставил в силе приговор", - сказала собеседница агентства. Суд рассматривал как представление прокурора, который просил ужесточить Белоусову наказание, так и жалобы защиты, настаивавшей на оправдании не признающего вины, но находящегося в бегах депутата. В августе прошлого года Мосгорсуд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на заседание и был объявлен в розыск. Его теща Маргарита Бутакова получила условный срок и аналогичный штраф. Защита апеллировала к ее проблемам со здоровьем после ряда перенесенных болезней. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20230512/maksimenko-1871361423.html
https://ria.ru/20230502/gumenyuk-1869085746.html
https://ria.ru/20230427/vzyatki-1868141838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, вадим белоусов, госдума рф, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Вадим Белоусов, Госдума РФ, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд утвердил приговор депутату ГД по делу о взятках на три миллиарда рублей
Суд признал законным приговор депутату Госдумы Белоусову за взятки на три миллиарда рублей
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет колонии за получение взяток на 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил в силе приговор", - сказала собеседница агентства.
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Суд рассматривал как представление прокурора, который просил ужесточить Белоусову наказание, так и жалобы защиты, настаивавшей на оправдании не признающего вины, но находящегося в бегах депутата.
В августе прошлого года Мосгорсуд
признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на заседание и был объявлен в розыск.
Его теща Маргарита Бутакова получила условный срок и аналогичный штраф. Защита апеллировала к ее проблемам со здоровьем после ряда перенесенных болезней.
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По данным СК
РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем
и другими лицами в Москве
и Челябинске
получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
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