Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил приговор депутату ГД по делу о взятках на три миллиарда рублей - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/vzyatki-1872242852.html
Суд утвердил приговор депутату ГД по делу о взятках на три миллиарда рублей
Суд утвердил приговор депутату ГД по делу о взятках на три миллиарда рублей - РИА Новости, 16.05.2023
Суд утвердил приговор депутату ГД по делу о взятках на три миллиарда рублей
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет колонии за получение взяток на 3... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:19
2023-05-16T19:19
происшествия
россия
вадим белоусов
госдума рф
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет колонии за получение взяток на 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд оставил в силе приговор", - сказала собеседница агентства. Суд рассматривал как представление прокурора, который просил ужесточить Белоусову наказание, так и жалобы защиты, настаивавшей на оправдании не признающего вины, но находящегося в бегах депутата. В августе прошлого года Мосгорсуд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на заседание и был объявлен в розыск. Его теща Маргарита Бутакова получила условный срок и аналогичный штраф. Защита апеллировала к ее проблемам со здоровьем после ряда перенесенных болезней. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20230512/maksimenko-1871361423.html
https://ria.ru/20230502/gumenyuk-1869085746.html
https://ria.ru/20230427/vzyatki-1868141838.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, вадим белоусов, госдума рф, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Вадим Белоусов, Госдума РФ, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд утвердил приговор депутату ГД по делу о взятках на три миллиарда рублей

Суд признал законным приговор депутату Госдумы Белоусову за взятки на три миллиарда рублей

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет колонии за получение взяток на 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил в силе приговор", - сказала собеседница агентства.
Бывший заместитель главы ФСИН Валерий Максименко
Экс-замглавы ФСИН приговорили к девяти годам колонии за взятки
12 мая, 16:48
Суд рассматривал как представление прокурора, который просил ужесточить Белоусову наказание, так и жалобы защиты, настаивавшей на оправдании не признающего вины, но находящегося в бегах депутата.
В августе прошлого года Мосгорсуд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на заседание и был объявлен в розыск.
Его теща Маргарита Бутакова получила условный срок и аналогичный штраф. Защита апеллировала к ее проблемам со здоровьем после ряда перенесенных болезней.
Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Суд изменил приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку за получение взяток
2 мая, 11:01
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Суд приговорил экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии за взятки
27 апреля, 14:30
 
ПроисшествияРоссияВадим БелоусовГосдума РФМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала