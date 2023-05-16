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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:52
2023-05-16T22:52
2023-05-16T22:52
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запорожье
запорожская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении издания. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html
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в мире, киев, запорожье, запорожская область
В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Страна.ua: в Запорожье прогремели взрывы