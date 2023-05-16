https://ria.ru/20230516/vzryvchatka-1872230471.html

Около автозаправки в Курской области обезвредили взрывоопасный предмет

Около автозаправки в Курской области обезвредили взрывоопасный предмет - РИА Новости, 16.05.2023

Около автозаправки в Курской области обезвредили взрывоопасный предмет

Сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет около АЗС в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Росгвардии. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:31

2023-05-16T18:31

2023-05-16T18:31

происшествия

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

рыльск

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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет около АЗС в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Росгвардии. По данным ведомства, взрывоопасный предмет обнаружили около одной из АЗС города Рыльска. "Взрывоопасный предмет обследован взрывотехниками ОМОН "Финист" регионального управления Росгвардии, после чего с соблюдением мер безопасности вывезен в безопасное место и уничтожен накладным зарядом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230422/belgorod-1867083724.html

курская область

рыльск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рыльск