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Около автозаправки в Курской области обезвредили взрывоопасный предмет
Около автозаправки в Курской области обезвредили взрывоопасный предмет - РИА Новости, 16.05.2023
Около автозаправки в Курской области обезвредили взрывоопасный предмет
Сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет около АЗС в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Росгвардии. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:31
2023-05-16T18:31
2023-05-16T18:31
происшествия
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рыльск
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет около АЗС в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Росгвардии. По данным ведомства, взрывоопасный предмет обнаружили около одной из АЗС города Рыльска. "Взрывоопасный предмет обследован взрывотехниками ОМОН "Финист" регионального управления Росгвардии, после чего с соблюдением мер безопасности вывезен в безопасное место и уничтожен накладным зарядом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230422/belgorod-1867083724.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рыльск
Происшествия, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Рыльск
Около автозаправки в Курской области обезвредили взрывоопасный предмет
Росгвардия обезвредила взрывоопасный предмет, найденный около АЗС в Курской области