https://ria.ru/20230516/vzryvchatka-1872073516.html
В Прикамье раскрыли дело о взрывчатке, заложенной из мести
В Прикамье раскрыли дело о взрывчатке, заложенной из мести - РИА Новости, 16.05.2023
В Прикамье раскрыли дело о взрывчатке, заложенной из мести
Пермская полиция вычислила человека, причастного к закладке взрывчатки в полено, которое нашла в огороде учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:33
2023-05-16T10:33
2023-05-16T10:33
происшествия
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пермский край
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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Пермская полиция вычислила человека, причастного к закладке взрывчатки в полено, которое нашла в огороде учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД во вторник. Как отмечали ранее краевые власти, учительница в селе Уральское нашла в огороде в обычном полене длиной 75 сантиметров цилиндр из фольги со взрывчаткой, которая могла сработать при попадании в печь. Телеграм-канал Shot писал, что взрывчатку сделал и положил в полено 54-летний селянин, который недавно разошелся с женой и посчитал, что разрыв спровоцировала местная 48-летняя учительница начальных классов. Как указывает издание, мужчина решил отомстить: он принёс бревно с опасной "начинкой" (примерно 45 граммов бездымного пороха) к её дому и оставил, но жертва заметила подозрительное полено и не стала складывать в топку.
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происшествия, пермь, пермский край
Происшествия, Пермь, Пермский край
В Прикамье раскрыли дело о взрывчатке, заложенной из мести
Пермская полиция раскрыла дело о взрывчатке, из мести заложенной в полено
ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Пермская полиция вычислила человека, причастного к закладке взрывчатки в полено, которое нашла в огороде учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД во вторник.
Как отмечали ранее краевые власти, учительница в селе Уральское нашла в огороде в обычном полене длиной 75 сантиметров цилиндр из фольги со взрывчаткой, которая могла сработать при попадании в печь.
«
"Сотрудниками полиции подозреваемый установлен. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в полиции, не раскрывая детали.
Телеграм-канал Shot писал, что взрывчатку сделал и положил в полено 54-летний селянин, который недавно разошелся с женой и посчитал, что разрыв спровоцировала местная 48-летняя учительница начальных классов. Как указывает издание, мужчина решил отомстить: он принёс бревно с опасной "начинкой" (примерно 45 граммов бездымного пороха) к её дому и оставил, но жертва заметила подозрительное полено и не стала складывать в топку.
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