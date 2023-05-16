https://ria.ru/20230516/vzryvchatka-1872073516.html

В Прикамье раскрыли дело о взрывчатке, заложенной из мести

В Прикамье раскрыли дело о взрывчатке, заложенной из мести - РИА Новости, 16.05.2023

В Прикамье раскрыли дело о взрывчатке, заложенной из мести

Пермская полиция вычислила человека, причастного к закладке взрывчатки в полено, которое нашла в огороде учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:33

2023-05-16T10:33

2023-05-16T10:33

происшествия

пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Пермская полиция вычислила человека, причастного к закладке взрывчатки в полено, которое нашла в огороде учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД во вторник. Как отмечали ранее краевые власти, учительница в селе Уральское нашла в огороде в обычном полене длиной 75 сантиметров цилиндр из фольги со взрывчаткой, которая могла сработать при попадании в печь. Телеграм-канал Shot писал, что взрывчатку сделал и положил в полено 54-летний селянин, который недавно разошелся с женой и посчитал, что разрыв спровоцировала местная 48-летняя учительница начальных классов. Как указывает издание, мужчина решил отомстить: он принёс бревно с опасной "начинкой" (примерно 45 граммов бездымного пороха) к её дому и оставил, но жертва заметила подозрительное полено и не стала складывать в топку.

https://ria.ru/20230222/vzryvchatka-1853743345.html

пермь

пермский край

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происшествия, пермь, пермский край