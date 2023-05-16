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При взрыве газа в доме в Волгоградской области пострадали два человека
При взрыве газа в доме в Волгоградской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.05.2023
При взрыве газа в доме в Волгоградской области пострадали два человека
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает глава администрация города Александр Тюрин в своем... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:15
2023-05-16T22:15
2023-05-16T22:15
происшествия
волгоградская область
энгельс
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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает глава администрация города Александр Тюрин в своем Telegram-канале.По его информации, взрыв произошел в доме №14 по улице Энгельса города Михайловки в 19.13. "По предварительным данным в результате хлопка в однокомнатной квартире на Энгельса, 14 погибших нет, пострадали два человека, они доставлены в ЦРБ, получают всю необходимую помощь. Также по предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены", - сообщил Тюрин. По его словам, пожар в квартире был локализован в 19.30. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, двум пострадавшим женщинам оказана медпомощь в больнице, затем их направили на амбулаторное лечение.
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происшествия, волгоградская область, энгельс
Происшествия, Волгоградская область, Энгельс
При взрыве газа в доме в Волгоградской области пострадали два человека
Тюрин: при взрыве газа в многоэтажном доме в Волгоградской области пострадали два человека
ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости.
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает глава администрация города Александр Тюрин в своем Telegram-канале
.
По его информации, взрыв произошел в доме №14 по улице Энгельса
города Михайловки в 19.13.
"По предварительным данным в результате хлопка в однокомнатной квартире на Энгельса, 14 погибших нет, пострадали два человека, они доставлены в ЦРБ, получают всю необходимую помощь. Также по предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены", - сообщил Тюрин.
По его словам, пожар в квартире был локализован в 19.30.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, двум пострадавшим женщинам оказана медпомощь в больнице, затем их направили на амбулаторное лечение.
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