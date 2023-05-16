https://ria.ru/20230516/vzryv-1872269634.html

При взрыве газа в доме в Волгоградской области пострадали два человека

При взрыве газа в доме в Волгоградской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.05.2023

При взрыве газа в доме в Волгоградской области пострадали два человека

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает глава администрация города Александр Тюрин в своем... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:15

2023-05-16T22:15

2023-05-16T22:15

происшествия

волгоградская область

энгельс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает глава администрация города Александр Тюрин в своем Telegram-канале.По его информации, взрыв произошел в доме №14 по улице Энгельса города Михайловки в 19.13. "По предварительным данным в результате хлопка в однокомнатной квартире на Энгельса, 14 погибших нет, пострадали два человека, они доставлены в ЦРБ, получают всю необходимую помощь. Также по предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены", - сообщил Тюрин. По его словам, пожар в квартире был локализован в 19.30. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, двум пострадавшим женщинам оказана медпомощь в больнице, затем их направили на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

волгоградская область

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, энгельс