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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2023
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Ночью в Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:49
2023-05-16T06:49
2023-05-16T10:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ночью в Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН."В Киеве раздаются взрывы. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации.Около двух часов ночи воздушную тревогу объявили в Николаевской области, а затем практически по всей стране, за исключением Сумской и Харьковской областей. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, киев, украина, андрей ермак, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
УНИАН сообщило о взрывах в Киеве и сработавшей системе ПВО в столице Украины