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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:49 16.05.2023 (обновлено: 10:23 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/vzryv-1872041663.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2023
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Ночью в Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:49
2023-05-16T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
андрей ермак
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ночью в Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН."В Киеве раздаются взрывы. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации.Около двух часов ночи воздушную тревогу объявили в Николаевской области, а затем практически по всей стране, за исключением Сумской и Харьковской областей. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html
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в мире, киев, украина, андрей ермак, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

УНИАН сообщило о взрывах в Киеве и сработавшей системе ПВО в столице Украины

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина. 16 мая 2023
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. 16 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. 16 мая 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ночью в Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.
"В Киеве раздаются взрывы. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации.
Около двух часов ночи воздушную тревогу объявили в Николаевской области, а затем практически по всей стране, за исключением Сумской и Харьковской областей.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Военная техника - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаАндрей ЕрмакВладимир Зеленский
 
 
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