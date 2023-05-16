https://ria.ru/20230516/vzryv-1872041663.html

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2023

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Ночью в Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T06:49

2023-05-16T06:49

2023-05-16T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ночью в Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН."В Киеве раздаются взрывы. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации.Около двух часов ночи воздушную тревогу объявили в Николаевской области, а затем практически по всей стране, за исключением Сумской и Харьковской областей. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, андрей ермак, владимир зеленский