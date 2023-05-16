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ЕС прокомментировал прошедшие выборы в Турции - РИА Новости, 16.05.2023
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16:37 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/vyory-1872196020.html
ЕС прокомментировал прошедшие выборы в Турции
ЕС прокомментировал прошедшие выборы в Турции - РИА Новости, 16.05.2023
ЕС прокомментировал прошедшие выборы в Турции
Евросоюз приветствует активное участие граждан Турции в выборах, но призывает учесть замечания, высказанные наблюдателями от Организации по безопасности и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:37
2023-05-16T16:37
в мире
турция
евросоюз
обсе
совет европы
жозеп боррель
президентские выборы в турции
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Евросоюз приветствует активное участие граждан Турции в выборах, но призывает учесть замечания, высказанные наблюдателями от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и от Совета Европы, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели. "ЕС приветствует проведение парламентских и президентских выборов, которые прошли в Турции в воскресенье 14 мая, и высокую явку как знак приверженности турецкого народа к исполнению их демократического права на голосование. Мы отметили предварительные выводы и заключения международной миссии по наблюдению за выборами от ОБСЕ и Совета Европы и призываем турецкие власти устранить выявленные недостатки", - сказано в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте Внешнеполитической службы ЕС. В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
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в мире, турция, евросоюз, обсе, совет европы, жозеп боррель, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, Жозеп Боррель, Президентские выборы в Турции
ЕС прокомментировал прошедшие выборы в Турции

ЕС приветствует высокую явку на выборах в Турции, но призывает учесть замечания ОБСЕ

© AP Photo / Emrah GurelПредставитель избирательной комиссии готовит бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция
Представитель избирательной комиссии готовит бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Представитель избирательной комиссии готовит бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Евросоюз приветствует активное участие граждан Турции в выборах, но призывает учесть замечания, высказанные наблюдателями от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и от Совета Европы, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели.
"ЕС приветствует проведение парламентских и президентских выборов, которые прошли в Турции в воскресенье 14 мая, и высокую явку как знак приверженности турецкого народа к исполнению их демократического права на голосование. Мы отметили предварительные выводы и заключения международной миссии по наблюдению за выборами от ОБСЕ и Совета Европы и призываем турецкие власти устранить выявленные недостатки", - сказано в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте Внешнеполитической службы ЕС.
В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана у штаб-квартиры Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели
Вчера, 08:00
 
В миреТурцияЕвросоюзОБСЕСовет ЕвропыЖозеп БоррельПрезидентские выборы в Турции
 
 
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