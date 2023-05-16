ЕС прокомментировал прошедшие выборы в Турции
ЕС приветствует высокую явку на выборах в Турции, но призывает учесть замечания ОБСЕ
© AP Photo / Emrah GurelПредставитель избирательной комиссии готовит бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Emrah Gurel
Представитель избирательной комиссии готовит бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Евросоюз приветствует активное участие граждан Турции в выборах, но призывает учесть замечания, высказанные наблюдателями от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и от Совета Европы, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели.
"ЕС приветствует проведение парламентских и президентских выборов, которые прошли в Турции в воскресенье 14 мая, и высокую явку как знак приверженности турецкого народа к исполнению их демократического права на голосование. Мы отметили предварительные выводы и заключения международной миссии по наблюдению за выборами от ОБСЕ и Совета Европы и призываем турецкие власти устранить выявленные недостатки", - сказано в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте Внешнеполитической службы ЕС.
В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.