На выборах главы Гагаузии победила Евгения Гуцул от партии "Шор"
ЦИК: кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкКандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузской автономии Молдавии огласила окончательные итоги второго тура выборов главы автономии, победу в котором одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.
"После обработки протоколов голоса, поданные избирателями за конкурентов на выборах, распределились следующим образом: Евгения Гуцул — 27 374 голоса, или 52,34 процента. Григорий Узун — 24 926 голосов, или 47,66 процента", — говорится на сайте ЦИК.
Второй тур выборов башкана (главы) Гагазии состоялся 14 мая. Новому руководителю автономии предстоит управлять ею на протяжении четырех лет. Кроме того, он автоматически становится членом правительства Молдавии.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии состоялся референдум об определении вектора внешней политики страны, на котором более 98 процентов проголосовавших высказались за присоединение Молдавии к Таможенному союзу.
С тех пор между центральной и местной властями сохраняются напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров, а руководителя автономии — из Совета безопасности, и это при том, что башкан остается единственным избранным, а не назначенным членом правительства Молдавии.