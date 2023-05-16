https://ria.ru/20230516/vsu-1872099515.html

Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных

Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных - РИА Новости, 16.05.2023

Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что заподозрило в государственной измене одного из руководителей 501-го батальона морпехов, 277 военных из... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:59

2023-05-16T11:59

2023-05-16T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что заподозрило в государственной измене одного из руководителей 501-го батальона морпехов, 277 военных из которого оказались в плену. "Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев вооруженных сил Украины, из-за которого 277 военных этого батальона оказались в плену", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Уточняется, что с конца февраля 2022 года военнослужащие батальона вели бои в Мариуполе. По версии следствия, начальник вещевой службы тыла 501-го батальона перешел на сторону РФ. Он якобы уговорил командира сдаться. "Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР", - заявили в госбюро. По данным ведомства, было приняло решение закрыть дела в отношении указанных военнослужащих "по подозрению в дезертирстве". "Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов относительно выплат их родственникам", - добавили в госбюро.

https://ria.ru/20230513/plennyy-1871456689.html

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россия

мариуполь

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр