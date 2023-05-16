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Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/vsu-1872099515.html
Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных
Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных - РИА Новости, 16.05.2023
Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных
Государственное бюро расследований Украины сообщило, что заподозрило в государственной измене одного из руководителей 501-го батальона морпехов, 277 военных из... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:59
2023-05-16T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
мариуполь
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что заподозрило в государственной измене одного из руководителей 501-го батальона морпехов, 277 военных из которого оказались в плену. "Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев вооруженных сил Украины, из-за которого 277 военных этого батальона оказались в плену", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Уточняется, что с конца февраля 2022 года военнослужащие батальона вели бои в Мариуполе. По версии следствия, начальник вещевой службы тыла 501-го батальона перешел на сторону РФ. Он якобы уговорил командира сдаться. "Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР", - заявили в госбюро. По данным ведомства, было приняло решение закрыть дела в отношении указанных военнослужащих "по подозрению в дезертирстве". "Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов относительно выплат их родственникам", - добавили в госбюро.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных

ГБР Украины заподозрило офицера ВСУ, 277 подчиненных которого попали в плен, в госизмене

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что заподозрило в государственной измене одного из руководителей 501-го батальона морпехов, 277 военных из которого оказались в плену.
"Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев вооруженных сил Украины, из-за которого 277 военных этого батальона оказались в плену", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Уточняется, что с конца февраля 2022 года военнослужащие батальона вели бои в Мариуполе. По версии следствия, начальник вещевой службы тыла 501-го батальона перешел на сторону РФ. Он якобы уговорил командира сдаться.
"Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР", - заявили в госбюро.
По данным ведомства, было приняло решение закрыть дела в отношении указанных военнослужащих "по подозрению в дезертирстве". "Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов относительно выплат их родственникам", - добавили в госбюро.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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