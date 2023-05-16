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Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных
Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных - РИА Новости, 16.05.2023
Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных
Государственное бюро расследований Украины сообщило, что заподозрило в государственной измене одного из руководителей 501-го батальона морпехов, 277 военных из... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:59
2023-05-16T11:59
2023-05-16T11:59
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что заподозрило в государственной измене одного из руководителей 501-го батальона морпехов, 277 военных из которого оказались в плену. "Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев вооруженных сил Украины, из-за которого 277 военных этого батальона оказались в плену", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Уточняется, что с конца февраля 2022 года военнослужащие батальона вели бои в Мариуполе. По версии следствия, начальник вещевой службы тыла 501-го батальона перешел на сторону РФ. Он якобы уговорил командира сдаться. "Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР", - заявили в госбюро. По данным ведомства, было приняло решение закрыть дела в отношении указанных военнослужащих "по подозрению в дезертирстве". "Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов относительно выплат их родственникам", - добавили в госбюро.
https://ria.ru/20230513/plennyy-1871456689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных
ГБР Украины заподозрило офицера ВСУ, 277 подчиненных которого попали в плен, в госизмене