Рейтинг@Mail.ru
На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 16.05.2023 (обновлено: 16:48 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/vozgoranie-1872197108.html
На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание
На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание - РИА Новости, 16.05.2023
На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание
Воспламенение газа произошло на выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург – Елец – 1", принадлежащего "Газпрому", причины ЧП установит специальная... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:41
2023-05-16T16:48
газпром
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_0:207:3198:2005_1920x0_80_0_0_b6c3f7117563796bd1b2843d39412919.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воспламенение газа произошло на выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург – Елец – 1", принадлежащего "Газпрому", причины ЧП установит специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром трансгаз Югорск".Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что во вторник при взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе, ЧП произошло на недействующей линии газопровода. По данным департамента здравоохранения региона, один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии."Сегодня в 12.30 мск в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода "Ямбург – Елец – 1" произошло воспламенение газа. Причины происшествия установит специально созданная комиссия", - сообщили в предприятии."По предварительным данным, один человек погиб, пять человек пострадали – им в срочном порядке была оказана медицинская помощь, организована эвакуация в медицинское учреждение", - добавили в "Газпром трансгаз Югорск".
https://ria.ru/20230516/yugra-1872169557.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_bcd1d432a430ec07596a1630dfd930f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, происшествия
Газпром, Происшествия
На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание

На выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел нефтеперерабатывающей платформы
Газовый факел нефтеперерабатывающей платформы - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Газовый факел нефтеперерабатывающей платформы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воспламенение газа произошло на выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург – Елец – 1", принадлежащего "Газпрому", причины ЧП установит специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром трансгаз Югорск".
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что во вторник при взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе, ЧП произошло на недействующей линии газопровода. По данным департамента здравоохранения региона, один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии.
"Сегодня в 12.30 мск в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода "Ямбург – Елец – 1" произошло воспламенение газа. Причины происшествия установит специально созданная комиссия", - сообщили в предприятии.
"По предварительным данным, один человек погиб, пять человек пострадали – им в срочном порядке была оказана медицинская помощь, организована эвакуация в медицинское учреждение", - добавили в "Газпром трансгаз Югорск".
Легкий многоцелевой вертолет санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе
Вчера, 15:15
 
ГазпромПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала