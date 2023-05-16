https://ria.ru/20230516/vozgoranie-1872197108.html

На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание

На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание - РИА Новости, 16.05.2023

На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание

Воспламенение газа произошло на выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург – Елец – 1", принадлежащего "Газпрому", причины ЧП установит специальная... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:41

2023-05-16T16:41

2023-05-16T16:48

газпром

происшествия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воспламенение газа произошло на выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург – Елец – 1", принадлежащего "Газпрому", причины ЧП установит специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром трансгаз Югорск".Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что во вторник при взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе, ЧП произошло на недействующей линии газопровода. По данным департамента здравоохранения региона, один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии."Сегодня в 12.30 мск в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода "Ямбург – Елец – 1" произошло воспламенение газа. Причины происшествия установит специально созданная комиссия", - сообщили в предприятии."По предварительным данным, один человек погиб, пять человек пострадали – им в срочном порядке была оказана медицинская помощь, организована эвакуация в медицинское учреждение", - добавили в "Газпром трансгаз Югорск".

https://ria.ru/20230516/yugra-1872169557.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

газпром, происшествия