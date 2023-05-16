https://ria.ru/20230516/vozgoranie-1872197108.html
На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание
На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание - РИА Новости, 16.05.2023
На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание
Воспламенение газа произошло на выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург – Елец – 1", принадлежащего "Газпрому", причины ЧП установит специальная... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:41
2023-05-16T16:41
2023-05-16T16:48
газпром
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воспламенение газа произошло на выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург – Елец – 1", принадлежащего "Газпрому", причины ЧП установит специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром трансгаз Югорск".Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что во вторник при взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе, ЧП произошло на недействующей линии газопровода. По данным департамента здравоохранения региона, один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии."Сегодня в 12.30 мск в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода "Ямбург – Елец – 1" произошло воспламенение газа. Причины происшествия установит специально созданная комиссия", - сообщили в предприятии."По предварительным данным, один человек погиб, пять человек пострадали – им в срочном порядке была оказана медицинская помощь, организована эвакуация в медицинское учреждение", - добавили в "Газпром трансгаз Югорск".
https://ria.ru/20230516/yugra-1872169557.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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газпром, происшествия
На участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание
На выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло возгорание
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воспламенение газа произошло на выведенном в ремонт участке газопровода "Ямбург – Елец – 1", принадлежащего "Газпрому", причины ЧП установит специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром трансгаз Югорск".
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что во вторник при взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе
, ЧП произошло на недействующей линии газопровода. По данным департамента здравоохранения региона, один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии.
"Сегодня в 12.30 мск в Белоярском районе
Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода "Ямбург – Елец – 1" произошло воспламенение газа. Причины происшествия установит специально созданная комиссия", - сообщили в предприятии.
"По предварительным данным, один человек погиб, пять человек пострадали – им в срочном порядке была оказана медицинская помощь, организована эвакуация в медицинское учреждение", - добавили в "Газпром трансгаз Югорск".
В Югре один человек погиб при взрыве на газопроводе